Петербург простился с Зинаидой Корневой. Она успела собрать 4,5 млн рублей медикам и достроить детский реабилитационный центр

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Зинаиду Корневу отпевали в полдень в небольшой церкви Николая Чудотворца на проспекте Металлистов. Попрощаться с ветераном пришли полтора десятка человек: родные, близкие и сотрудники детского реалибитационно-досугового центра «Сердце».

Согласно закону, похороны с воинскими почестями, помимо военнослужащих, положены в том числе ветеранам боевых действии и лицам с заслугами перед Отечеством. В случае в Зинаидой Корневой с просьбой выделить почётный экспорт и караул к начальнику городского гарнизона должны были обратиться или родственники ветерана, или администрация Петербурга. Однако, по информации, «Фонтанки», этого не было сделано. Семья на вопрос корреспондента пояснила, что к ним с такими предложениями никто не обращался, и добавили: «Да нам это и не нужно. Мы сделали все так, как хотела бабушка».



Участие Смольного в прощании ограничилось венком от администрации Невского района, еще один прислали от Народного фронта.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Зинаида Антоновна менее года не дожила до своего столетнего юбилея, 27 сентября она отметила 99-й день рождения. Во время Великой Отечественной войны петербурженка была зенитчицей-наводчицей, и прошла путь от Сталинграда до Берлина. Ее дочь Ольга Борисевич рассказала, что при участии Корневой во время войны были сбиты 238 вражеских самолетов.

В 2020 году Зинаида Корнева, вдохновившись примером британского капитана, ветерана Второй мировой войны Тома Мура, начала рассказывать о войне на Youtube-канале, и просила своих подписчиков жертвовать деньги на помощь медикам. Мур рассказывал о событиях военных дней, собирал пожертвования для помощи медикам в пандемию, и обещал подписчикам сто раз пройти на ходунках свой сад, когда отметит столетний юбилей. Обещание он не только сдержал, но и перевыполнил вдвое. Он сумел собрать почти 33 млн фунтов стерлингов.

В 2020 году Корнева начала вести свой YouTube-канал с видеообращения к Муру. Она назвала британского капитана сильным человеком, настоящим солдатом, и от имени российских ветеранов объявила сбор помощи российским медикам. Взамен петербурженка пообещала каждый день до 9 мая рассказывать истории о войне из своей жизни. Ей удалось собрать больше 4,5 млн рублей.



В июне прошлого года на онлайн-встрече президента с участниками акции «Мы вместе» Зинаида Антоновна обратилась к Владимиру Путину с просьбой помочь со строительством детского семейного реабилитационного центра «Сердце» в Ленобласти. Его возведение еще в 2017 году начал конно-спортивный клуб «Новополье», но собственных средств организации не хватало. В итоге, летом 2021 года центр открылся. Его сотрудники пришли проститься с Корневой. «Тогда были собраны деньги, и на благотворительные средства построен этот центр. Мы открыли его 6 августа, у нас сейчас больше 140 детей [по бесплатной программе]. Они не находятся там на постоянной основе, а приезжают. Семьи с особыми детьми, очень разные. Основная у нас иппотерапия, плюс сейчас работают логопеды, психологи, завтра приезжает на консультацию невролог, психотерапевт. Теперь в одном месте дети могут получить и консультацию, и помощь», — рассказала руководитель конного клуба Лытко. Центром руководит ее дочь Анна Лаппе.

Осенью прошлого года Владимир Путин наградил Зинаиду Корневу знаком отличия «За благодеяния» — за благотворительную и общественную деятельность. На этом все — в рыцари, как Тома Мура в Англии, у нас не посвящают.



Перед тем, как гроб опустился в землю, родные сказали прощальные слова. «Она меня хорошо воспитала. Она всегда была довольна мной, гордилась мной. Поэтому я благодарна, мама, тебе. Ты всегда будешь у нас в памяти. Ты меня родила, внучка, правнуки, праправнуки, и все — с тобой. Любим и будем любить», — сказала дочь Корневой Ольга. «Я таких людей, которые жили для других, а не для себя, не встречала», — дополнила внучка Елена.

«Благодаря ее неравнодушному отношению ко всему в мире сейчас много-много людей — они не приехали сюда, но просили передать цветы, у нас очень много семей с особыми детьми — благодарны Зинаиде Антоновне. Они называют ее «наша бабушка»», — такими словами попрощалась с ветераном Светлана Лытко.

Ольга вспоминала, как ее мама готовилась к записи каждого рассказа: «Ребята, ей 98 лет, конечно, мы ей все помогаем. Чтобы записать ролики — это целая история. Утром встать, ей привести себя в порядок с ходунками, сесть вспомнить истории, написать. Потом мы с ней весь вечер пишем, потом [правнукам] отправляем, они тоже корректируют. Она как солдат у меня». К каждому эфиру готовился наряд, образ продумывался до мелочей. «Она такая выпендрежница была, — с удовольствием вспоминала семья. — Мы же на все съемки, и платьица, и рюшечки, и бантик, и причесочку».



«Мы еще 19 числа проголосовали. Она сказала: «Везите меня голосовать». И мы на даче брали открепительное, проголосовала сходила с ходунками. Гражданская позиция. Она за две недели до смерти еще варенье мне варила. Сливового варенья наварила целую кастрюлю, — вспоминала Ольга. — Она вот такая. Она умерла у меня на руках, и я так рада, что это произошло не в стационаре. Она заслужила это: умереть дома среди родных и близких, мирно».

Корневу похоронили, как она хотела: вместе с супругом и родителями.

Том Мур заболел коронавирусом и ушел из жизни в феврале 2021 года. В Великобритании он стал символом борьбы с пандемией. На его день рождения его поздравляли премьер-министр Борис Джонсон, капитан британской футбольной сборной Гарри Кейн и принц Чарльз и многие другие заметные общественные деятели и политики Великобритании. Сейчас он покоится в городе Бедфорд, на прощании по желанию семьи был только близкий круг, но оно транслировалось на всю страну. На похоронах британские военные отдали последние почести капитану, почетный караул сделал три залпа в честь Мура, а в небе пролетел самолет С-47 «Дакота» времен Второй мировой войны. По всей Великобритании церковные колокола в полдень пробили ровно сто раз. На могиле капитана установят надгробие с надписью «Я же говорил вам, что я стар». Мур много шутил над своим возрастом, и надпись — отсылка к эпитафии комика Спайка Миллигана.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

