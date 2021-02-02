В Великобритании умер 100-летний ветеран, собравший для врачей $ 45 млн

Столетний британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший 32,8 млн фунтов (почти 45 млн долларов) на благотворительность, умер спустя два дня после госпитализации с заболеванием, вызываемым коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 2 февраля сообщается на его официальной странице в Twitter.

Мура госпитализировали 31 января, об этом рассказала его дочь. По её словам, этому предшествовал двухнедельный курс лечения от пневмонии, который он проходил. Сданный им тест на коронавирус также дал положительный результат.

Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрёл общенациональную известность после того, как прошлой весной на фоне начавшейся пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения (NHS). Для привлечения средств он выложил в Интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошёл сад 200 раз.

Акция Мура вызвала столь большой интерес, что ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную. Однако на этом рекорды не закончились. На волне внезапной популярности он сумел стать старейшим исполнителем в истории, пробившимся на первое место в британских музыкальных хит-парадах. Кавер-версия известной песни You ll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь одинок»), записанная Муром вместе с британским тенором Майклом Боллом, попала как на верхнюю строчку чарта iTunes, так и сводного чарта синглов, составляемого британской Official Charts Company.