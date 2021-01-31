Британский ветеран, собравший для врачей 45 млн долл., сам попал в больницу из-за ковида

Британский ветеран Второй мировой войны 100-летний Том Мур, собравший 32,8 млн фунтов (почти 45 млн долларов) на благотворительность, госпитализирован с заболеванием, вызываемым коронавирусом.
Новость рассказала вечером 31 января дочь Мура на его странице в Twitter. «Хотела сообщить всем, что сегодня (31 января) мой отец был госпитализирован. В последние несколько недель он проходил курс лечения от пневмонии, а на прошлой неделе сданный им анализ на COVID-19 дал положительный результат. До сегодняшнего дня он оставался дома вместе с нами, однако ему понадобилась дыхательная поддержка», — цитирует сообщение ТАСС.
Реанимационная помощь Муру не требуется, уточнила его дочь. За полчаса выздоровления ему пожелали более 30 тысяч пользователей Twitter.