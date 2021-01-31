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Британский ветеран, собравший для врачей 45 млн долл., сам попал в больницу из-за ковида

Британский ветеран Второй мировой войны 100-летний Том Мур, собравший 32,8 млн фунтов (почти 45 млн долларов) на благотворительность, госпитализирован с заболеванием, вызываемым коронавирусом.

Новость рассказала вечером 31 января дочь Мура на его странице в Twitter. «Хотела сообщить всем, что сегодня (31 января) мой отец был госпитализирован. В последние несколько недель он проходил курс лечения от пневмонии, а на прошлой неделе сданный им анализ на COVID-19 дал положительный результат. До сегодняшнего дня он оставался дома вместе с нами, однако ему понадобилась дыхательная поддержка», — цитирует сообщение ТАСС.

Реанимационная помощь Муру не требуется, уточнила его дочь. За полчаса выздоровления ему пожелали более 30 тысяч пользователей Twitter.

Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как весной на фоне начавшейся пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения (NHS). Для привлечения средств он выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошел сад 200 раз.

Акция Мура вызвала столь большой интерес, что ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную. Однако на этом рекорды не закончились. На волне внезапной популярности он сумел стать старейшим исполнителем в истории, пробившимся на первое место в британских музыкальных хит-парадах. Кавер-версия известной песни You«ll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь одинок»), записанная Муром вместе с британским тенором Майклом Боллом, попала как на верхнюю строчку чарта iTunes, так и сводного чарта синглов, составляемого британской Official Charts Company.

В знак признания его заслуг Мур, вышедший в отставку в чине капитана, получил почетное звание полковника Вооруженных сил Великобритании. В июле ветерана посвятила в рыцари королева Великобритании Елизавета II.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Держись дед, еще одна победа будет скоро!
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