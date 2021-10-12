За год до столетнего юбилея скончалась ветеран Зинаида Корнева. Петербурженка собрала 4,5 млн рублей на помощь медикам в пандемию

Как рассказала «Фонтанке» дочь Зинаиды Антоновны Ольга 12 октября, ее мама умерла сегодня у себя дома около девяти утра. «Ушла тихо», — добавила Ольга.



Меньше месяца назад, 27 сентября, Зинаиде Корневой исполнилось 99 лет. Во время Великой Отечественной войны она была зенитчицей-наводчицей и прошла от Сталинграда до Берлина. В прошлом году она объявила сбор средств в поддержку российских врачей, которые борются с коронавирусом. На YouTube-канале каждый день рассказывала истории о войне. Собранные деньги были перечислены медикам. Владимир Путин наградил Зинаиду Корневу знаком отличия «За благодеяние».

