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За год до столетнего юбилея скончалась ветеран Зинаида Корнева. Петербурженка собрала 4,5 млн рублей на помощь медикам в пандемию

Умерла ветеран Зинаида Корнева, собиравшая деньги для врачей

Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева. Петербурженка с помощью YouTube-канала собрала более 4,5 млн рублей на помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.

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Как рассказала «Фонтанке» дочь Зинаиды Антоновны Ольга 12 октября, ее мама умерла сегодня у себя дома около девяти утра. «Ушла тихо», — добавила Ольга.

Меньше месяца назад, 27 сентября, Зинаиде Корневой исполнилось 99 лет. Во время Великой Отечественной войны она была зенитчицей-наводчицей и прошла от Сталинграда до Берлина. В прошлом году она объявила сбор средств в поддержку российских врачей, которые борются с коронавирусом. На YouTube-канале каждый день рассказывала истории о войне. Собранные деньги были перечислены медикам. Владимир Путин наградил Зинаиду Корневу знаком отличия «За благодеяние».

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Комментарии (1)

Игорь Полетаев
Царствие небесное замечательному человеку
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