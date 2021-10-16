Чтобы вернуть Сестрорецку воду, спасателям пришлось размотать километр рукавов. Дырявая труба сочится в лесу

Больница № 40, школы, детские сады и множество жилых домов к утру 16 октября все еще отлучены от водопровода в Курортном районе Петербурга. Чтобы починить трубу, сначала надо построить дорогу.
О помощи коммунальщикам сообщает МЧС. Ночью спасатели разматывали пожарные рукава вдоль Левашовского шоссе, получился кусок больше километра. Через него планируется наладить временное водоснабжение.
ГУ МЧС СПб
Также стало известно, что в зону отключения попали 2,5 тысячи домов, нет воды и не работает канализация в 40-й больнице. Магистральная труба проходит через лес, там она и лопнула. Отмечается, что для устранения дефекта сначала надо построить подъездные пути для техники.
Воды в Сестрорецке и ближайших к нему поселках нет с минувшего вечера. В городе установили цистерны.