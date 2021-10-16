Чтобы вернуть Сестрорецку воду, спасателям пришлось размотать километр рукавов. Дырявая труба сочится в лесу

Больница № 40, школы, детские сады и множество жилых домов к утру 16 октября все еще отлучены от водопровода в Курортном районе Петербурга. Чтобы починить трубу, сначала надо построить дорогу.

О помощи коммунальщикам сообщает МЧС. Ночью спасатели разматывали пожарные рукава вдоль Левашовского шоссе, получился кусок больше километра. Через него планируется наладить временное водоснабжение.