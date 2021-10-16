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Чтобы вернуть Сестрорецку воду, спасателям пришлось размотать километр рукавов. Дырявая труба сочится в лесу

В Сестрорецке без воды оказались 2,5 тысячи домов и больница

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Больница № 40, школы, детские сады и множество жилых домов к утру 16 октября все еще отлучены от водопровода в Курортном районе Петербурга. Чтобы починить трубу, сначала надо построить дорогу.

О помощи коммунальщикам сообщает МЧС. Ночью спасатели разматывали пожарные рукава вдоль Левашовского шоссе, получился кусок больше километра. Через него планируется наладить временное водоснабжение.

ГУ МЧС СПб

Также стало известно, что в зону отключения попали 2,5 тысячи домов, нет воды и не работает канализация в 40-й больнице. Магистральная труба проходит через лес, там она и лопнула. Отмечается, что для устранения дефекта сначала надо построить подъездные пути для техники.

Воды в Сестрорецке и ближайших к нему поселках нет с минувшего вечера. В городе установили цистерны.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Pilat
Насколько я знаю, это помогло первым этажам. Там есть вода, тонкой струйкой. На самом деле вполне нормальное временное решение проблемы. Могли бы ведь вообще на двое суток воду отключить.
260965961
На Лиговском пр. халтурно перекладывают плитку и фонари уличного освещения, установленные при Матвиенко, меняют при Полтавченко на новые. А в Сестрорецке денег нет на замену общегородской трубы холодного водоснабжения советских времён. Вот народишко, сидя на диванах, себе таких правителей навыбирал.
Peshekhod
У каждой прохудившейся трубы есть фамилия, имя и отчество.
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