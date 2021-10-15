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К домам с «пересохшими» кранами в Сестрорецке воду привозят в цистернах. «Водоканал» сообщил о новых адресах

К домам в Сестрорецке и Лисьем Носу привезли дополнительные цистерны с водой

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Из-за вытекания на участке магистрального водовода вдоль Левашовского шоссе в Курортном районе Петербурга были приостановлены работы Горской водопроводной насосной станции и Сестрорецкой водопроводной станции.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга» 15 октября, специалистам необходимо откопать поврежденный участок трубы и определить характер повреждения.

Из-за аварии водой перестали снабжать Сестрорецк и поселки Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий Нос и Белоостров.

В пресс-службе «Водоканала» ранее сообщали, что прицеп-цистерны с водой были установлены в Сестрорецке по следующим адресам: «ул. Пограничная угол наб. реки Сестра; Приморское шоссе, д. 265; ул. Токарева, д. 15; ул. Володарского, д. 7; ул. Инструментальщиков, д. 21; Дубковское шоссе, д. 34; наб. реки Сестра, д. 5, СНТ «Ветеран», д. № 13; СНТ «Ветеран», д. № 45».

К ним прибавились еще шесть точек: Приморское шоссе, д. 275; ул. Токарева, д. 16; ул. Володарского, д. 20; Тарховский пр., 24; СНТ «Ветеран», д. № 1 и д. № 24.

Кроме того, цистерны установили на территории больницы № 40 в поселке Лисий Нос, на Раздельном переулке на углу Большого проспекта и на Кольцевой улице на углу Деловой улицы.

В «Водоканале» заверили, что аварийные бригады предприятия не закончат работу, пока не вернут воду в дома жителей.

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