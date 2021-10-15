Еще один конфликт из-за девушек. В Москве задержали уроженцев Кавказа, хулиганивших в метро

Московская полиция задержала четверых мужчин, которые тремя днями ранее устроили конфликт в столичном метро. В их отношении составили протоколы о мелком хулиганстве, сообщает 15 октября пресс-служба полицейского главка Москвы.



В МВД уточнили, что история произошла в поезде метро между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики». Обошлось без пострадавших — пассажиры попросили агрессоров выйти, и им пришлось подчиниться.



Видео конфликта опубликовали ранее в соцсетях. Как отмечают пользователи в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК» «Вконтакте», несколько человек, явно с южными корнями, приставали к девушкам, один из пассажиров заступился за дам, на что ему предложили выйти из вагона и поговорить «по-мужски».

