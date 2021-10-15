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Еще один конфликт из-за девушек. В Москве задержали уроженцев Кавказа, хулиганивших в метро

В Москве задержали мужчин, которые устроили ссору в метрополитене

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Московская полиция задержала четверых мужчин, которые тремя днями ранее устроили конфликт в столичном метро. В их отношении составили протоколы о мелком хулиганстве, сообщает 15 октября пресс-служба полицейского главка Москвы.

В МВД уточнили, что история произошла в поезде метро между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики». Обошлось без пострадавших — пассажиры попросили агрессоров выйти, и им пришлось подчиниться.

Видео конфликта опубликовали ранее в соцсетях. Как отмечают пользователи в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК» «Вконтакте», несколько человек, явно с южными корнями, приставали к девушкам, один из пассажиров заступился за дам, на что ему предложили выйти из вагона и поговорить «по-мужски».

Гораздо более жестокое столкновение произошло в столичном метро 4 октября. Трое уроженцев Дагестана избили мужчину, заступившегося за девушку. Предполагаемых преступников нашли и задержали. Все трое останутся в СИЗО до 5 декабря.

Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по третьей части 30-й статьи и второй части 105-й статьи УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Кроме того, он поручил подготовить документы для награждения избитого Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага».

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Комментарии (12)

Капитан Очевидность2
Где-то на горизонте замаячил позабытый призрак кондопоги или...?
Bad robot
Хорошо бы этих выходцев на историческую родину отправить и больше сюда не пускать.
А13579
Что-то много стало новостей из города Москва-на-Кавказе.
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