Еще один конфликт из-за девушек. В Москве задержали уроженцев Кавказа, хулиганивших в метро

Московская полиция задержала четверых мужчин, которые тремя днями ранее устроили конфликт в столичном метро. В их отношении составили протоколы о мелком хулиганстве, сообщает 15 октября пресс-служба полицейского главка Москвы.
В МВД уточнили, что история произошла в поезде метро между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики». Обошлось без пострадавших — пассажиры попросили агрессоров выйти, и им пришлось подчиниться.
Видео конфликта опубликовали ранее в соцсетях. Как отмечают пользователи в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК» «Вконтакте», несколько человек, явно с южными корнями, приставали к девушкам, один из пассажиров заступился за дам, на что ему предложили выйти из вагона и поговорить «по-мужски».
Гораздо более жестокое столкновение произошло в столичном метро 4 октября. Трое уроженцев Дагестана избили мужчину, заступившегося за девушку. Предполагаемых преступников нашли и задержали. Все трое останутся в СИЗО до 5 декабря.
Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по третьей части 30-й статьи и второй части 105-й статьи УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Кроме того, он поручил подготовить документы для награждения избитого Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага».