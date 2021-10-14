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Европа начала активно забирать газ из подземных хранилищ, которые заполнены только на 78 процентов

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Европа начала сезон активного забора газа из подземных хранилищ. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы Gas Infrastructure Europe (GIE).

По данным агентства, потребители в ЕС вступили в период нетто-отбора, объемы закачки газа стали ниже забранных объемов. При этом хранилища заполнены только на 78 процентов, что стало худшим показателем за последние пять лет.

Европа в этом году перешла к нетто-забору газа из своих ПХГ примерно в тот же срок, что и в прошлом, когда активный сезон расходования газа наступил 12 октября, хотя обычно он начинается ближе к концу октября. Год назад запасы в хранилищах были существенно выше.

Россия до максимума увеличила поставки газа в Европу — насколько позволяют существующие контракты.

«Фонтанка» писала, что ранее о «самой благоприятной» цене на газ Россию попросил президент Сербии Александр Вучич. При этом президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа через Украину.

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Комментарии (2)

266081655
Новость для несменяемого и его озёрных друганов.....
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