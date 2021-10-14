Европа начала активно забирать газ из подземных хранилищ, которые заполнены только на 78 процентов

Европа начала сезон активного забора газа из подземных хранилищ. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы Gas Infrastructure Europe (GIE).
По данным агентства, потребители в ЕС вступили в период нетто-отбора, объемы закачки газа стали ниже забранных объемов. При этом хранилища заполнены только на 78 процентов, что стало худшим показателем за последние пять лет.
Европа в этом году перешла к нетто-забору газа из своих ПХГ примерно в тот же срок, что и в прошлом, когда активный сезон расходования газа наступил 12 октября, хотя обычно он начинается ближе к концу октября. Год назад запасы в хранилищах были существенно выше.
Россия до максимума увеличила поставки газа в Европу — насколько позволяют существующие контракты.
«Фонтанка» писала, что ранее о «самой благоприятной» цене на газ Россию попросил президент Сербии Александр Вучич. При этом президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа через Украину.