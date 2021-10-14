Размер маткапитала на 2022 год скорректируют с учетом фактической инфляции

Размер материнского капитала на 2022 год будет скорректирован с учетом фактической инфляции. Ранее такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», — заявил 14 октября глава Минтруда РФ Антон Котяков на полях Евразийского женского форума (цитата по ТАСС).
По словам министра, данные по фактической инфляции будут в конце декабря, в связи с чем скорректировать размер маткапитала можно будет «в короткие сроки».
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала по фактической инфляции.
«Фонтанка» писала, что Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 7,4 %. Согласно предыдущему прогнозу министерства, инфляция по итогам года должна была составить 5,8 %. В Кремле объяснили это ситуацией на международных рынках.