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Telegram снова грозят штрафом из Москвы. Неудаление запрещенного контента может стоить мессенджеру 4 млн рублей

В отношении Telegram составили новый протокол о неудалении запрещенного контента

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В России составили еще один протокол в отношении Telegram — опять за неудаление запрещенной информации. Его зарегистрировал судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы, сообщает 14 октября РИА Новости.

По словам собеседника агентства, дата рассмотрения протокола еще не назначена. По части 2 статьи 13.41 КоАП РФ мессенджеру грозит штраф от 400 тысяч до 4 миллионов рублей.

Ровно месяц назад Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 9 миллионов рублей по двум протоколам — по той же причине. Общая сумма штрафов Facebook в России составляет более 90 млн рублей, Twitter — более 45 млн рублей, а Telegram — 35 млн рублей.

5 октября в Роскомнадзоре заявили, что к Facebook впервые применят оборотные штрафы в России. Компания удалила посты с запрещенным в стране контентом как на основной платформе, так и в принадлежащем соцсети сервисе Instagram, однако сделала это слишком поздно. В протоколе, составленном РКН, речь идет о девяти нарушающих российское законодательство публикациях.

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Комментарии (2)

MidNightWoodpecker
интересно, а хоть кто-то из перечисленных заплатил штраф, или они реагируют как американцы на китайские предупреждения?
alexpv
А что-то еще, кроме как запрещать российские власти вообще умеют? Вопрос, конечно, риторический.
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