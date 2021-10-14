Telegram снова грозят штрафом из Москвы. Неудаление запрещенного контента может стоить мессенджеру 4 млн рублей

В России составили еще один протокол в отношении Telegram — опять за неудаление запрещенной информации. Его зарегистрировал судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы, сообщает 14 октября РИА Новости.



По словам собеседника агентства, дата рассмотрения протокола еще не назначена. По части 2 статьи 13.41 КоАП РФ мессенджеру грозит штраф от 400 тысяч до 4 миллионов рублей.



Ровно месяц назад Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 9 миллионов рублей по двум протоколам — по той же причине. Общая сумма штрафов Facebook в России составляет более 90 млн рублей, Twitter — более 45 млн рублей, а Telegram — 35 млн рублей.

