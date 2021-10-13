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«Небольшая победа есть». Сеть «Тануки» прокомментировала блокировку канала Позднякова

В сети «Тануки» назвали блокировку канала «Мужского государства» «промежуточным результатом»

Ресторанная сеть «Тануки» прокомментировала новость о блокировке YouTube-канала лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова, назвав это «небольшой победой» и отметив, что напрямую с Telegram им договориться не удалось.

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«Ребята, всем привет! Спасибо за ваши поздравления, но они преждевременные. А вот для промежуточных результатов — самое время. Итак: в версиях Telegram на iOS и Android пропал доступ к основному каналу Позднякова, хотя с десктопа всё пока работает. Небольшая победа есть», — говорится в сообщении в официальном канале «Тануки» в Telegram 13 октября.

При этом, как отмечает руководство сети, чёткого взаимодействия с создателем Telegram Павлом Дуровым по ситуации с Поздняковым у них не получилось, после чего «Тануки» с партнёрами написали в Apple и Google. «В отличие от Павла Дурова, они сразу обратили внимание на нарушения и обратились напрямую к админам Telegram. Всё это освещалось в последние дни в новостях, думаем, вы в курсе. И лишь после этого канал с откровенно экстремистским содержанием и призывами к травле был заблокирован», — отметили в «Тануки».

«На очереди другие каналы этого сборища. Механизм действий нам теперь понятен, так что можно сколько угодно создавать резервные копии — не остановимся», — пообещали в ресторанной сети.

В настоящий момент в компании ждут решения суда по Позднякову и «Мужскому государству», которое могут признать экстремистской организацией. Судебное заседание состоится 18 октября по иску Нижегородской прокуратуры.

29 августа на канале лидера «Мужского государства» появился пост с призывом «атаковать» сеть доставки суши «Тануки». В соцсетях компании было несколько постов с радужным флагом и фото с темнокожими, ресторан выступает за ликвидацию расовой дискриминации. Поздняков потребовал удалить посты, извиниться и больше так не делать. Чтобы «вразумить» ресторан, последователи идей Позднякова начали создавать «липовые» заказы, в том числе через «Яндекс.Еду». Подробности этой истории шантажа — в материале «Фонтанки».

Сеть «Тануки» и её руководство, как сообщало наше издание, достаточно жёстко ответили «Мужскому государству» и лично Позднякову. Аккаунты «Мужского государства» в соцсетях «ВКонтакте» и TikTok были заблокированы ещё в 2020 году из-за «призывов к насильственным действиям». Основатель Telegram Павел Дуров же ранее пояснял, что не блокирует канал Позднякова, потому что по нему «нет однозначной юридической оценки» и это не «грозит мессенджеру блокировкой».

Накануне стало известно, что YouTube заблокировал канал лидера «Мужского государства» за дискриминацию.

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Комментарии (4)

Steam
"Победа" так себе.
Негатива себе эта контора набрала, а вот лояльность среди клиентов явно не прибавила.
Одинаково все равно было что до одних, что до других, но вот про кафешку эту в ходе конфликта выплыло лично для меня отталкивающее.
266183370
Немного человечины можно...
lamer
А всем сотрудникам Фонтанки Тануки выдает талоны на питание?
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