«Небольшая победа есть». Сеть «Тануки» прокомментировала блокировку канала Позднякова

«Ребята, всем привет! Спасибо за ваши поздравления, но они преждевременные. А вот для промежуточных результатов — самое время. Итак: в версиях Telegram на iOS и Android пропал доступ к основному каналу Позднякова, хотя с десктопа всё пока работает. Небольшая победа есть», — говорится в сообщении в официальном канале «Тануки» в Telegram 13 октября.



При этом, как отмечает руководство сети, чёткого взаимодействия с создателем Telegram Павлом Дуровым по ситуации с Поздняковым у них не получилось, после чего «Тануки» с партнёрами написали в Apple и Google. «В отличие от Павла Дурова, они сразу обратили внимание на нарушения и обратились напрямую к админам Telegram. Всё это освещалось в последние дни в новостях, думаем, вы в курсе. И лишь после этого канал с откровенно экстремистским содержанием и призывами к травле был заблокирован», — отметили в «Тануки».

