Как обычная вода может спасти ребёнка. В Петербурге и Ленобласти проходит благотворительная акция в поддержку годовалой девочки

Посетители ресторанов до конца октября, приобретая бутылочку питьевой воды, сделают доброе дело — вырученные средства будут направлены на поддержку Алисы Сметаниной, подопечной фонда. У девочки врождённая аномалия развития правой нижней конечности — тазобедренный сустав правой ножки сформировался неправильно, а некоторые кости отсутствуют. Алиса никогда не сможет ходить, а суставы будут и дальше разрушаться. Но если срочно провести операцию, она сможет не просто ходить, но даже бегать.

В Петербурге и Ленинградской области проходит благотворительная акция «Доброе сердце», организованная фондом «Алёша» и известными ресторанными сетями. Её цель — собрать средства на лечение годовалой Алисы.

Подробнее об акции можно узнать в официальном паблике фонда. Также Алисе можно помочь прямо сейчас на сайте БФ «Алёша».



Напомним, в сентябре аналогичная акция помогла собрать средства на лечение 13-летнего Гоши Шишкова. Тогда удалось собрать почти 1,4 млн рублей. Был закрыт не только сбор для мальчика, но и оказана помощь ещё одному подростку.

