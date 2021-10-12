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Отопление и электричество снова вернули в дом Чубакова после пожара

Дом Чубакова на набережной Карповки, 30, в Петербурге, в котором в минувшие выходные произошел масштабный пожар, подключили к системам тепло- и электроснабжения. Об этом 12 октября сообщили в Жилищном комитете.

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Специалисты полностью завершили работы по восстановлению теплоснабжения. Они подключили все 70 стояков. Электричество появилось почти во всем доме — его нет в нескольких квартирах, которые залили водой при тушении пожара.

«Подключены все 70 стояков отопительной системы. Дом подключен к системе электроснабжения, за исключением нескольких залитых водой при тушении пожара квартир», — уточнили там.

Обогрев на лестничных клетках осуществляется с помощью шести тепловых пушек, еще восемь установлены в квартирах. На кровле дома продолжают разбирать завалы и демонтировать аварийные конструкции. Рабочие готовятся к устройству временной кровли.

В доме-памятнике из-за пожара пострадали 25 квартир, в том числе 14 коммунальных. Полностью выгорели 4 квартиры (одна коммунальная). В них зарегистрированы 16 человек. Всего в доме проживает 76 семей (140 человек). За помощью в подборе жилья из них, по данным администрации района на вечер 11 октября, обратились 43 человека.

В настоящее время оценивается масштаб работ, необходимых для восстановления здания, а также определяется их стоимость. Управляющая компания также оценивает материальный ущерб, нанесенный жителям дома.

Ранее после пожара в доме Чубакова возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

«Фонтанка» показывала, как выглядит дом Чубакова после пожара.

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