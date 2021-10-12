Отопление и электричество снова вернули в дом Чубакова после пожара

Специалисты полностью завершили работы по восстановлению теплоснабжения. Они подключили все 70 стояков. Электричество появилось почти во всем доме — его нет в нескольких квартирах, которые залили водой при тушении пожара.



«Подключены все 70 стояков отопительной системы. Дом подключен к системе электроснабжения, за исключением нескольких залитых водой при тушении пожара квартир», — уточнили там.



Обогрев на лестничных клетках осуществляется с помощью шести тепловых пушек, еще восемь установлены в квартирах. На кровле дома продолжают разбирать завалы и демонтировать аварийные конструкции. Рабочие готовятся к устройству временной кровли.

