Всем можно, а учителям нет. Из-за чего увольняют педагогов из российских школ

Фото: Скриншот видео vk.com Поделиться Поделиться







Петербургская учительница Ольга Щеголева лишилась работы из-за «неподобающей деятельности». Так оценила блог педагога о секс-просвете администрация школы при Консерватории имени Римского-Корсакова. «Фонтанка» вспоминает другие недавние увольнения, которые лишний раз показывают: учитель, может, и взрослый, но запретов для него существует едва ли не больше, чем для ученика.

Учебный год начался с новостей из Хабаровска. На праздничной линейке учительница Юлия Марченко танцевала перед детьми под песню группы «Наутилус Помпилиус» и на словах: «Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене...» — скинула с себя «крылья-оперение». Некоторые пользователи сочли увиденное «практически стриптизом», при этом девушка не обнажалась, на ней был надет костюм телесного цвета.



Автор: vk.com/t_khabarovsk

«В школе даже предположить не могли, что будет такая реакция. Я танцую этот номер не первый год, выступала с ним на Дне города и на других официальных мероприятиях. У меня даже мысли не было, что что-то пойдет не так», — комментировала Марченко ситуацию «Холоду». Педагог публично извинилась, а директор школы написала заявление об увольнении.

В Коми «аморальным поступком»администрация школы назвала выход на одиночный пикет учителя Никиты Тушканова. Педагог был единственным, кто в городе Микунь публично выразил поддержку Алексею Навальному 23 января (в этот день по всей стране проходили несогласованные акции протеста). По словам педагога, чиновники управления образования изучили его Instagram. В фото, опубликованных ещё до работы в школе, нашли «пропаганду алкоголя и суицида». История закончилась увольнением.

К увольнению из московской музыкальной школы имени Нейгауза принудили вокалистку группы Jaconda Юлию Данилову. Музыканты определяю себя как «фемфолкпанклоуфай ансамбль» и поют «о реальных событиях русской жизни». По словам Юлии, директор школы заявила, что песни «непотребные» и это «не искусство». «Я, пытаясь защититься, заявила, что дети и без меня поголовно слушают Моргенштерна, на что директор ответил, что если бы здесь сидел Моргенштерн, то он его тоже уволил бы», — отмечала бывшая учительница.



После экспрессивного чтения стихов Есенина пришлось уволиться учителю 545 школы в Сестрорецке Алексею Никитину. Он не смог вовремя выйти из хулиганского настроения и, комментируя сточки классика, сказанул слово «жопа». «Артистично комментировал с этим самым словом», — отметил Никитин. Ученики сняли сцену на видео. Через некоторое время педагога пригласили к директору, где заявили об увольнении.

25-летней учительницы из 579-й петербургской школы пришлось уволиться из-за твиттера, который она вела под ником «пивная владычица». Откровения о сексе, выпивке и неформальных взаимоотношениях с учениками оказались потрясением для администрации школы и родителей. Ученики назвали педагога «лучшим учителем» и уже после увольнения предлагали «как-нибудь вместе выпить пивка».

Одним из самых громких случаев стало увольнение омской учительницы за фото в купальнике. В свободное от работы время педагог выступала моделью «плюс сайз» и снялась, как показалось администрации учебного заведения, в слишком вызывающей фотосессии в стиле пин-ап.



Поделиться Поделиться







Учителя не слишком часто отстаивают свои права. Но те, кто на это решается, также рискуют потерять работу. Учительница русского языка и литературы 294-й школы Петербурга Наталья Соколова организовала профсоюзную ячейку. После активистской работы директор заявил ей, что ставки для неё в школе больше нет.

Председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская в интервью «Фонтанке» объясняла позицию чиновников и руководства школ: «Если ты личное выкладываешь на просмотр широкой общественности — это уже фактически общественная позиция. Это касается не только педагога. Если ты фотомодель и рекламируешь белье или купальники — это твоя профессия, и это нормально. Но если тебя на вечеринке засняли не совсем в адекватном состоянии — это уже проблема для твоей репутации. А для педагога репутация — часть профессии».

