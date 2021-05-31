«Не дали даже вручить дипломы моему классу». В Петербурге организовавшая профсоюз учительница потеряла работу

Соколова организовала в школе ячейку профсоюза «Учитель», вместе с коллегами не стеснялась выступать против нарушений и в защиту своих прав. По её словам, администрация объявляла активистам профсоюза взыскание из-за неправильного оформления электронного журнала, но его удалось оспорить.

Как рассказала «Фонтанке» Наталья Соколова 31 мая, в 294-ю школу она пришла на декретное место в 2018 году. В сентябре 2020-го с ней заключили дополнительное соглашение и перевели на должность основного сотрудника.

«После майских праздников меня вызвала директор и сказала, что не имела права переводить меня в сентябре на должность основного сотрудника, потому что ошиблась и места такого нет. Поэтому она это допсоглашение отменяет, — рассказала учительница. — Также у меня состоялся в конце мая разговор с директором, завучем и главным бухгалтером. Я поняла их посыл таким образом, что мне можно было бы наскрести ставку, но из-за того, что они не смогут составить расписание без нарушений, а я буду возмущаться, если будут нарушения, то они и пытаться не будут».



Соколова не работает в 294-й школе с 28 мая, она не только преподавала русский язык и литературу, но и вела классное руководство в 9-м классе . «Не дали даже вручить дипломы моему классу», — отметила она.



«Уволен не представитель профсоюза, а человек, который был взят на время декретного отпуска в связи с выходом из декрета другого сотрудника. А допсоглашение было на один учебный год, и она его отработала», — прокомментировала «Фонтанке» директор 294-й школы Наталия Замотина.

