В Подмосковье вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан

Вакцинация от COVID-19 в Московской области будет обязательной для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов. Об этом 12 октября сообщили в региональном минздраве.
Согласно новому постановлению главного санврача Подмосковья Ольги Микаиловой, до 10 декабря должны привиться не менее
«Документ касается обязательной вакцинации отдельных категории граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ и другие. Руководителям данных предприятий необходимо в срок до 10 ноября 2021 года организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года — вторым компонентом вакцины не менее
Отметим, в Подмосковье с начала пандемии выявлено