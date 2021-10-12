В Подмосковье вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан

Вакцинация от COVID-19 в Московской области будет обязательной для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов. Об этом 12 октября сообщили в региональном минздраве.



Согласно новому постановлению главного санврача Подмосковья Ольги Микаиловой, до 10 декабря должны привиться не менее 80 % сотрудников сферы услуг.

