FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
71.64р82.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Подмосковье вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан

6
Печать

Вакцинация от COVID-19 в Московской области будет обязательной для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов. Об этом 12 октября сообщили в региональном минздраве.

Согласно новому постановлению главного санврача Подмосковья Ольги Микаиловой, до 10 декабря должны привиться не менее 80 % сотрудников сферы услуг.

«Документ касается обязательной вакцинации отдельных категории граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ и другие. Руководителям данных предприятий необходимо в срок до 10 ноября 2021 года организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года — вторым компонентом вакцины не менее 80 % сотрудников»,— уточнили в минздраве.

Отметим, в Подмосковье с начала пандемии выявлено 467 399 случаев коронавируса, умерли от COVID-19 8 296 человек. Отметим, заболеваемость растет по всей России с начала сентября. На этом фоне обязательную вакцинацию для ряда граждан вводят многие регионы — ЕАО, Приморье, ХМАО, Югра, Челябинская, Саратовская и Нижегородская области, а также другие. Кроме того, многие регионы вводят QR-коды — без сертификата привитого или переболевшего в общественные места пускать перестают. Накануне такие меры приняли и в Ленобласти, но в Петербурге речи об этом пока не идет.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

266133435
Бог поможет или патриарх Кирилл
alexpv
Ужасно то что за два года пандемии так и не были изучены главные источники и пути распространения инфекции.
Здравая логика подсказывает, что сотрудник МФЦ, сидя за стеклянной перегородкой в гораздо меньшей степени является переносчиком, хоть и общается с очень большим количеством людей, чем обычный пассажир городского транспорта, находясь в сантиметрах от посторонних людей. И таких несоответствий море. Поэтому все эти обязательные категории для вакцинации - пальцем в небо,
sakorol
Беглов не спи вводи и у нас
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний