Еще два российских региона вводят QR-коды. Крым готовится

В Севастополе с 15 октября посещать общественные места можно будет только при наличии сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. Об этом 11 октября заявил губернатор города Михаил Развожаев.



«Обеспечить доступ в рестораны, столовые, фудкорты, бары, другие места общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры с вместимостью 50%, библиотеки и музеи совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах, либо при отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 7 дней», — цитируют Развожаева РИА Новости.

