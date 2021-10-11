Еще два российских региона вводят QR-коды. Крым готовится

В Севастополе с 15 октября посещать общественные места можно будет только при наличии сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. Об этом 11 октября заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«Обеспечить доступ в рестораны, столовые, фудкорты, бары, другие места общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры с вместимостью 50%, библиотеки и музеи совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах, либо при отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 7 дней», — цитируют Развожаева РИА Новости.
По его словам, ужесточать ограничения приходится из-за крайне низкого уровня вакцинации. Пока в Севастополе привили только 140 тысяч жителей, для достижения коллективного иммунитета, по подсчетам властей, надо еще как минимум столько же.
Аналогичные меры рассматривает Совет министров Крыма, сообщил источник РИА Новости.
В Мордовии практически такие же ограничения вводятся с 15 октября. Общественные места будут доступны только при наличии сертификата о вакцинации или справки переболевшего. Ранее о введении QR-кодов заявили также в Новгородской и Ленинградской областях. Петербургские власти пока резких мер избегают, несмотря на то, что показатели заболеваемости в городе вернулись к январским значениям.