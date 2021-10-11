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Ленобласть ужесточает ковидные ограничения. В театры, кино и цирки пустят только привитых и переболевших

Власти Ленобласти ввели новые ограничения из-за ситуации с COVID-19

QR-код о вакцинации получил статус «пропуска».

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В Ленобласти ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщает 11 октября пресс-служба 47-го региона.

Отмечается, что теперь QR-код о вакцинации и перенесенном заболевании обретает статус пропуска. С 15 ноября для похода в театры, кино, цирки, бассейны и на фитнес жители региона должны иметь код либо отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, с 15 ноября сотрудники всех организаций должны иметь документ о вакцинации, медотводе или перенесенном COVID-19 в последние полгода. Без этого работники должны будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа. Это касается и сферы транспорта, в том числе такси, а также соцработников.

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Комментарии (20)

Alexander 17
А в ларьки шавермы можно будет входить без этого кода?
Очень животрепещущий вопрос.....
262224921
)))) Дрозденко насмешил.
Запрети лучше выезд на работу без qr кода
Vasya11
Вы что, хотите как во Франции???
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