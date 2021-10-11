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Обязательная вакцинация и QR-коды всё ближе к Петербургу: теперь их ввела Новгородская область

В Новгородской области ужесточают антикоронавирусный режим

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Власти Новгородской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп населения региона и QR-коды для общественных мест. Одновременно было принято решение приостановить в области культурно-развлекательные мероприятия. Всё это необходимо, чтобы купировать неблагополучную эпидемиологическую ситуацию.

В сообщении, опубликованном 11 октября на странице правительства Новгородской области во «ВКонтакте», говорится, что по итогам заседания новгородского оперштаба принято решение, что посещение общественных мест, включая общепит, кинотеатры, музеи, концертные залы, фитнес-центры, гостиницы теперь будет возможно только при предъявлении QR-кодов (вместе с паспортом) о прохождении вакцинации или переболевших новой коронавирусной инфекцией.

Одновременно решением главного санитарного врача по региону вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан: врачи, учителя, работники торговли, общепита, общественного транспорта, гостиничных и бытовых услуг.

Также вводится режим обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, за исключением вакцинированных или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев. Прогулки, а также посещение магазинов и аптек, находящихся в непосредственной близости от места проживания, разрешены им лишь с 8 до 11 утра.

Дополнительно приостанавливается проведение профосмотров и диспансеризации, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, в том числе празднование дней городов. Вводится обязательная процедура измерения температуры при входе для всех посетителей торговых центров.

Глава комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец ранее поддержал обязательную вакцинацию и ограничение передвижений и в городе на Неве.

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Комментарии (7)

Ukumari
На новгородчине есть места, где целыми деревнями сейчас болеют - многие родственники, тесно общаются, магаз один в деревне и т.д. В прошлый вторник умер знакомый фермер, 42 года всего было мужику, жалко ужасно...
michailPotapov
Это все уже было хватит народ пугалками кормить ))
Запретите вход в Метро и автобусы для невакцинированных
вот и увидим ху из ху
или кишка тонка ?))
А13579
Таким образом, в Новгородской области для свободного распространения коронавируса нужен QR-код...
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