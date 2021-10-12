Смольный напоминает: Парковка в Петербурге снова платная

В Петербурге с 12 октября зона платной парковки заработала в штатном режиме. Об этом горожанам во вторник утром напомнил комитет по транспорту.



С 8 часов утра оплатить стоянку без комиссии можно с помощью паркоматов, мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга» или на сайте парковочного пространства. СМС-сервис пока недоступен.

Оплачивать парковочное место с комиссией можно в кассах и приложении Сбербанка, а также через устройства самообслуживания и мобильное приложение банка ПСКБ.



«В случае неоплаты парковки нарушителям придет штраф», — заявили в Смольном.