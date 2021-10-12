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Смольный напоминает: Парковка в Петербурге снова платная

Зона платной парковки в Петербурге заработала в штатном режиме

Нарушителям пригрозили штрафами. Оплатить стоянку можно без комиссии.

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В Петербурге с 12 октября зона платной парковки заработала в штатном режиме. Об этом горожанам во вторник утром напомнил комитет по транспорту.

С 8 часов утра оплатить стоянку без комиссии можно с помощью паркоматов, мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга» или на сайте парковочного пространства. СМС-сервис пока недоступен.

Оплачивать парковочное место с комиссией можно в кассах и приложении Сбербанка, а также через устройства самообслуживания и мобильное приложение банка ПСКБ.

«В случае неоплаты парковки нарушителям придет штраф», — заявили в Смольном.

В пятницу, 8 октября, Центробанк отозвал банковскую лицензию у Объединенного резервного банка (Орбанк), который по договору с Городским центром управления парковками принимал платежи за пользование платной парковкой в Петербурге и перечислял деньги в бюджет. Чтобы минимизировать неудобства горожан, в Смольном решили сделать платную парковку снова бесплатной, пока работа системы не восстановится. Председатель совета директоров Орбанка Андрей Журавлев говорил, что на это потребуется несколько дней.

До конца года заработает платная парковка еще на 71 улице Центрального района, ознакомиться с ее географией можно на карте «Фонтанки». Далее в планах Смольного — распространение зоны на Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы.

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