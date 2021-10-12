В Башкирии введут самоизоляцию для непривитых пожилых людей

Власти Башкирии с 13 октября вводят обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет, которые не привились от COVID-19. Об этом 12 октября пишет ТАСС со ссылкой на главу республики Радия Хабирова.



Хабиров отметил, что в республике от коронавируса чаще всего умирают жители старше 60 лет, имеющие тяжелые заболевания. По его словам, с просьбой ввести самоизоляцию для невакцинированных пожилых людей к нему обратились руководители госпиталей.



С 12 октября в Башкирии были введены новые ограничения. Теперь в торговые центры, кинотеатры, музеи, театры и библиотеки пускают только с сертификатами о вакцинации, справками о перенесенном COVID-19 или отрицательным ПЦР-тестом.

