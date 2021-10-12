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В Башкирии введут самоизоляцию для непривитых пожилых людей

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Власти Башкирии с 13 октября вводят обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет, которые не привились от COVID-19. Об этом 12 октября пишет ТАСС со ссылкой на главу республики Радия Хабирова.

Хабиров отметил, что в республике от коронавируса чаще всего умирают жители старше 60 лет, имеющие тяжелые заболевания. По его словам, с просьбой ввести самоизоляцию для невакцинированных пожилых людей к нему обратились руководители госпиталей.

С 12 октября в Башкирии были введены новые ограничения. Теперь в торговые центры, кинотеатры, музеи, театры и библиотеки пускают только с сертификатами о вакцинации, справками о перенесенном COVID-19 или отрицательным ПЦР-тестом.

Ранее сообщалось, что такие же правила при посещении общественных мест вводятся в Симферополе и Мордовии с 15 октября. О введении QR-кодов заявили также в Новгородской и Ленинградской областях.

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Комментарии (9)

Dazdraperma
А как будет контролироваться обязательная самоизоляция? Так же, как сейчас обязательное ношение намордников. Никак, то есть. «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения»
nalchik11
А в продуктовые почему пускают? Непорядок!
olla
о , и закон такой выпустили? или постановление суда есть, что здоровые люди находятся под домашним арестом? В интересное, все-таки время живем..
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