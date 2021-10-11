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Как можно закрывать Биржевой мост, не наладив временную переправу?

Перефразируя Довлатова: «Мы без конца проклинаем советскую власть, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить»: был ли в советские годы хоть один случай, когда мост через Неву закрыли бы на год, не построив рядом временную — или, как минимум, наладив паромную — переправу, чтобы избежать пробок?

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Знаменитые мосты Передерия (Благовещенский и Володарский - прим.) были перестроены. Но при реконструкции движение не закрывалось ни на один день — рядом были наведены мосты-дублеры.

В середине 1960-х перестраивали Кировский (Троицкий) и Литейный мосты. Кировскому сделали временный разводной пролет рядом с ремонтируемым участком, по нему даже трамвай ходил (меня на этом трамвае возили в детский сад). С Литейным было сложнее — там навели паромную переправу, если я не путаю, ходили речные трамвайчики. Но в 1960-х и машин было на порядок меньше.

Уже в XXI веке перестраивали мост Лейтенанта Шмидта (Благовещенский). Помните, как петербуржцы обозвали дублера? Сын лейтенанта Шмидта!

10 лет назад капитально отремонтировали Дворцовый мост, и он тоже почти ни дня не простоял закрытым (закрывали — но по ночам и на выходных, когда нет пробок).

Биржевой (в советские годы — мост Строителей) заменили новым в 1960 году. Пока его строили, работал старый мост. Мост-дублер был и у Тучкова моста во время его реконструкции в 1965 году.

С закрытием Биржевого моста на целый год пробки будут чудовищные (уже есть) — и на Троицком, и на Тучковом, и на Бетанкуровском мостах, и на самой Петроградской стороне. С острова будет не уехать — разве что на метро.

А ведь скорая помощь с Петроградской везет, как правило, в Мариинскую больницу, которая на другом берегу Невы. Мою маму так спасали в феврале — и спасли, потому что быстро доехали. А сейчас, не дай бог, у кого-нибудь инфаркт или инсульт, по этим пробкам могут просто не довезти.

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Справка

С 9 октября для транспорта и пешеходов закрыт Биржевой мост, и его трафик на себя должен принять Тучков мост. Весь общественный транспорт перенаправили по нему, маршруты не закрывали. Открыть движение на Биржевом обещают через год — к ноябрю 2022 года. Капремонт при этом ещё продолжится — до весны 2023 года.

Согласны с автором?

Елена Эфрос, жительница Петроградской стороны

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Комментарии (14)

Alexander 17
А гандолы выдадут ?
ДЮрьевич
Сейчас есть ЗСД и мост Бетанкура
Михаил Серебряный
В смысле личную??? Тов башкой совсем поехал??? Полгорода имеется в пробках теперь, иди проспись.
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