Как можно закрывать Биржевой мост, не наладив временную переправу?

В середине 1960-х перестраивали Кировский (Троицкий) и Литейный мосты. Кировскому сделали временный разводной пролет рядом с ремонтируемым участком, по нему даже трамвай ходил (меня на этом трамвае возили в детский сад). С Литейным было сложнее — там навели паромную переправу, если я не путаю, ходили речные трамвайчики. Но в 1960-х и машин было на порядок меньше.

Знаменитые мосты Передерия (Благовещенский и Володарский - прим.) были перестроены. Но при реконструкции движение не закрывалось ни на один день — рядом были наведены мосты-дублеры.

Уже в XXI веке перестраивали мост Лейтенанта Шмидта (Благовещенский). Помните, как петербуржцы обозвали дублера? Сын лейтенанта Шмидта!



10 лет назад капитально отремонтировали Дворцовый мост, и он тоже почти ни дня не простоял закрытым (закрывали — но по ночам и на выходных, когда нет пробок).



Биржевой (в советские годы — мост Строителей) заменили новым в 1960 году. Пока его строили, работал старый мост. Мост-дублер был и у Тучкова моста во время его реконструкции в 1965 году.



С закрытием Биржевого моста на целый год пробки будут чудовищные (уже есть) — и на Троицком, и на Тучковом, и на Бетанкуровском мостах, и на самой Петроградской стороне. С острова будет не уехать — разве что на метро.



А ведь скорая помощь с Петроградской везет, как правило, в Мариинскую больницу, которая на другом берегу Невы. Мою маму так спасали в феврале — и спасли, потому что быстро доехали. А сейчас, не дай бог, у кого-нибудь инфаркт или инсульт, по этим пробкам могут просто не довезти.