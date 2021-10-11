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«Он же мальчик!» Омбудсмен рассказала, как в семье относились к агрессии подростка, зарезавшего в Дагестане сверстника

Омбудсмен рассказала о школьнике, который зарезал одноклассника в Махачкале

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Школьник, который нанес смертельный удар ножом однокласснику в махачкалинской школе, был известен как «сложный». Об этом 11 октября РИА Новости рассказала уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребёнка Марина Ежова.

«Он очень плохо учился, неоднократно переводился из школы в школу. Был на семейном обучении какое-то время. Это был прогнозируемо сложный ребенок, с которым должны были быть выстроены особые отношения, оказана психологическая помощь, выстроена социальная работа с семьей. Но этого не произошло, потому что в масштабах дагестанского общества проявление агрессии у молодых людей воспринимается как признак мужественности. Это не осуждается, а где-то даже прощается», — подчеркнула Ежова.

Она добавила, что, когда родителям мальчика жаловались на него, они отвечали: «Он же мальчик!» По словам омбудсмена, в Дагестане нужно создать специализированные школы для трудных подростков.

«Воспитывать мужественность — очень тонкая грань. Можно воспитать человека, игнорирующего любые другие аргументы, кроме силы», — подытожила Ежова.

Утром 11 октября 16-летний юноша в ходе драки достал нож и воткнул его в своего 15-летнего одноклассника. Того госпитализировали, но спасти не смогли. Старший товарищ был задержан сотрудниками полиции, он объяснил, что был в состоянии аффекта и убивать не хотел, в отношении него возбуждено дело по «убойной» статье. В состоянии того же аффекта старшеклассники школы напали на оператора ВГТРК «Дагестан» во время съемки сюжета.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела по факту инцидента. Помимо самого подростка отвечать будут директор, завуч и руководство ЧОП.

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Комментарии (13)

german_5e4d02dc5a4f9
Тут, да, проблема не в конкретном "мальчике", его так воспитали. Проблема в его родителях, в местном обществе. У них, похоже другого культурного кода, кроме как спортзалы, где учат друг друга бить, больше нет. Что это за общество ненависти такое? Где каждый школьник нож носит, что при удобном случае зарезать одноклассника?
В РФ не должно быть такого, или вон, или соответствуйте.
Лёньчик
Не обижайтесь на них это единственный источник поставок баранины к нам ...
Урус-Баши
Судя по реакции на трагедию родителей и соплеменников, для некоторых "мужественный" и "быдло" - синонимы. Это же просматривается и по поведению за пределами родных земель. Оно вызывающее. Вызывающи и небритые лица и претензии на исключительность.
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