«Он же мальчик!» Омбудсмен рассказала, как в семье относились к агрессии подростка, зарезавшего в Дагестане сверстника

Школьник, который нанес смертельный удар ножом однокласснику в махачкалинской школе, был известен как «сложный». Об этом 11 октября РИА Новости рассказала уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребёнка Марина Ежова.



«Он очень плохо учился, неоднократно переводился из школы в школу. Был на семейном обучении какое-то время. Это был прогнозируемо сложный ребенок, с которым должны были быть выстроены особые отношения, оказана психологическая помощь, выстроена социальная работа с семьей. Но этого не произошло, потому что в масштабах дагестанского общества проявление агрессии у молодых людей воспринимается как признак мужественности. Это не осуждается, а где-то даже прощается», — подчеркнула Ежова.

