Экс-главе «Открытой России»* Пивоварову предъявили окончательное обвинение. За 30 постов в соцсетях он может отправиться в колонию на шесть лет

«Окончательное обвинение предъявлено в старой редакции статьи 284.1 УК РФ — за осуществление деятельности «нежелательной организации», по которой Андрею может грозить от двух до шести лет лишения свободы», — говорится в телеграм-канале «Команда Пивоварова».

Экс-главе «Открытой России»* (одноименная организация, зарегистрированная в Британии, признана иностранным агентом, российская с таким названием на данный момент ликвидирована) Андрею Пивоварову предъявили обвинение. О завершении следствия 11 октября сообщили в соцсетях его сторонники.

По данным сторонников оппозиционера, в деле в качестве доводов приводятся 30 постов и один репост в Facebook, а также организация мероприятия. В числе перечисленных обвинением постов — два о сборе подписей против поправок в Конституцию и недопуске координатора «Объединенных демократов» в территориальную избирательную комиссию, пост с негативными отзывами о тогдашнем спикере петербургского парламента Вячеславе Макарове, два поста в поддержку протестующих в Петербурге.



13 октября в Краснодаре суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения Пивоварову, добавляют его сторонники.



*Одноименная организация, зарегистрированная в Британии, признана иностранным агентом, российская с таким названием на данный момент ликвидирована.