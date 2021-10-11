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Экс-главе «Открытой России»* Пивоварову предъявили окончательное обвинение. За 30 постов в соцсетях он может отправиться в колонию на шесть лет

Андрея Пивоварова обвиняют в руководстве «нежелательной организацией»

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Экс-главе «Открытой России»* (одноименная организация, зарегистрированная в Британии, признана иностранным агентом, российская с таким названием на данный момент ликвидирована) Андрею Пивоварову предъявили обвинение. О завершении следствия 11 октября сообщили в соцсетях его сторонники.

«Окончательное обвинение предъявлено в старой редакции статьи 284.1 УК РФ — за осуществление деятельности «нежелательной организации», по которой Андрею может грозить от двух до шести лет лишения свободы», — говорится в телеграм-канале «Команда Пивоварова».

По данным сторонников оппозиционера, в деле в качестве доводов приводятся 30 постов и один репост в Facebook, а также организация мероприятия. В числе перечисленных обвинением постов — два о сборе подписей против поправок в Конституцию и недопуске координатора «Объединенных демократов» в территориальную избирательную комиссию, пост с негативными отзывами о тогдашнем спикере петербургского парламента Вячеславе Макарове, два поста в поддержку протестующих в Петербурге.

13 октября в Краснодаре суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения Пивоварову, добавляют его сторонники.

*Одноименная организация, зарегистрированная в Британии, признана иностранным агентом, российская с таким названием на данный момент ликвидирована.

Экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова вечером 31 мая сняли с рейса Петербург — Варшава уже после прохождения таможни. После задержания в Пулково его доставили в СК, а затем отвезли на «безотлагательный обыск». Затем его этапировали в Краснодар, где было возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ). Поводом для его возбуждения стал репост в Facebook. Позже защита Пивоварова заявила, что он не размещал в соцсетях пост, из-за которого в отношении него было возбуждено уголовное дело, за него это делал smm-редактор.

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Комментарии (9)

***_555
Особенно шЫкарно рядом с новостью про амнистию прокурорским за ущерб 2 миллиарда.
265947515
А если бы тупо воровал, отделался бы штрафом, максимум условкой.
261847251
"...окончательное обвинение."

Точно окончательное? Зуб дают?
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