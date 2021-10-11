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«Сестра была уже мертва. Я сам посадил её в тот самолет»: рассказы родных жертв авиакатастрофы в Татарстане

Близкие погибших в авиакатастрофе в Татарстане рассказали о трагедии

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На борту разбившегося в Татарстане L-410 собрались парашютисты из разных уголков России. В последний полет отправились вместе и рекордсмен по прыжкам с парашютом, и бизнес-коуч, и петербуржец — руководитель конгресс-бюро Башкирии, и очень много новичков, для которых этот прыжок должен был стать первым. С их родными поговорили журналисты портала Ufa1.

Среди тех, кто находился на борту, должен был быть и Александр Цывинский. Однако он опоздал на самолет, потому что его отвлек телефонный разговор. Это спасло парню жизнь. А вот его брат, который успел, — погиб.

«Произошла путаница в списках, я записался, но опоздал на взлет. Константин полетел. Он умер. Не знаю, чем можно помочь. То плохое, что могло случиться, уже случилось. Тут уже ничем не поможешь», — рассказал Александр журналистам.

19-летняя жительница Башкирии Ксения умерла на глазах своего брата. Он сам посадил её в самолет.

«Это был ее первый прыжок. Я сам привез ее туда, посадил в самолет, сам остался ждать на земле. Самолет взлетел, набирал высоту, но потом пошел вниз, упал далеко за деревьями. Я поехал туда, долго искал место. Некоторых повезли в больницу, но моя сестра уже была мертва», — сообщил молодой человек.

А жительнице Башкирии Светлане Шариповой и ее сыну-подростку чудом удалось избежать трагедии.

Женщина рассказала, что полет на одного стоит 9 тысяч плюс, если нужна аэросъемка, дополнительно платишь от 1 100 рублей. То одно, то другое мешало сбыться мечте Светланы. И вот звонок, женщину пригласили прыгнуть утром в 9:00 мск: «Есть два места, приезжайте!»

«Погода отличная, наконец-то летная, а то раза два не попали из-за погоды. Казалось бы, можно и поехать за мечтой. Мы с сыном попали на курсы Аяза Шабутдинова (бизнес-тренинг. — Прим. ред.), а занятия как раз совпадают, и не хотелось их пропускать. Посовещались и решили, прыжки можно и потом, а пока важно, в приоритете, знания! В последний момент решили остаться в городе, Бог уберег. Можно сказать, что отчасти Аяз спас нам жизнь», — поделилась Светлана.

Ранее глава Татарстана заявил об отказе левого двигателя у разбившегося L-410. А ДОСААФ приостановило полёты всех таких самолётов в России.

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Комментарии (7)

daisychain
Ну, хоть кому-то помог "бизнес-тренинг"!
Этак и Артёмка-Штора может быть не совсем бесполезен, и спасти чью-то жизнь.
Владислав М
Когда уже люди поймут, что все экстремальные виды отдыха, особенно в России, сопряжены со смертельным риском. То в ветровках на гору лезут в бурю, то летят на самолёте, который старше их самих. Чем думают!?
Dimitry Antonov
В июне уже была подобная катастрофа в Кемеровской области с таким же самолётом. Приостановили полеты на несколько дней, потом разрешили, не дожидаясь результатов расследования, которое не закончено до сих пор. Сейчас опять запретили. Надолго?
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