В ВОЗ заявили, что человечество прошло почти 60% пути в борьбе с COVID-19

Человечество прошло около 60% пути в борьбе с распространением инфекции COVID-19, однако ещё могут возникнуть неожиданные препятствия. Об этом в интервью швейцарскому изданию SonntagsBlick, опубликованному 10 октября, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.



«Я надеюсь, что скоро мы пройдём 60% пути. Но не исключено, что нам предстоит взойти на очередную неожиданную гору», — отметила представитель ВОЗ (цитата по РИА Новости).



Сваминатан также подчеркнула, что пока ещё преждевременно говорить о скором завершении «марафона», поскольку неизвестно, какие ещё препятствия в борьбе с коронавирусом могут возникнуть. «Неожиданное появление новых вариантов — один из многих событий пандемии, заставляющих нас быть скромными», — подчеркнула, в частности, главный научный сотрудник ВОЗ.

