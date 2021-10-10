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В Петербурге рекордное с августа количество умерших от коронавируса за сутки

Летальную статистику по коронавирусу пополнили за сутки в Петербурге 64 человека.

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В последний раз дневные значения поднимались так высоко 1 августа, следует из статистики оперштаба за 10 октября.

По всей России за сутки зафиксировано 962 летальных исхода. В Москве — 72.

Одновременно в Петербурге новый рекорд заболеваемости COVID-19 — таких значений не видели с конца января.

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Комментарии (5)

michailPotapov
Закололи шмурдяком всех евреев в Израиле, как передовой класс этого образа будущего, и счастья не получилось. В данный момент человеком с правами, вакциноизбранным, признают только тех, кто получил третью дозу вакцины. Потом четвертую..., потом пятую... И все тихо сойдет на нет, потому что на кладбище не принято шуметь.
AndrewBarsik
64 погибших на войне, в которой нечисть уничтожает остатки здравоохранения. Расходы бюджета на здравоохранение в 2022 году снизятся на сотни миллиардов.
265055770
Какой же это "рекорд", если летом по сотне было?
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