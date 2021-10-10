В Петербурге рекордное с августа количество умерших от коронавируса за сутки

Закололи шмурдяком всех евреев в Израиле, как передовой класс этого образа будущего, и счастья не получилось. В данный момент человеком с правами, вакциноизбранным, признают только тех, кто получил третью дозу вакцины. Потом четвертую..., потом пятую... И все тихо сойдет на нет, потому что на кладбище не принято шуметь.