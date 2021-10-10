Уголовное дело по факту авиакатастрофы в Татарстане передадут в центральный аппарат СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту катастрофы с самолётом L-410 в Татарстане в центральный аппарат ведомства. Сделано это будет «в целях всестороннего и объективного расследования», сообщили вечером, 10 октября, в СКР.



Напомним, ранее стало известно, что в результате падения самолёта L-410 неподалёку от города Мензелинска в Татарстане погибли 16 человек. Ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести. 384-й военный следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

