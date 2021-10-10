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Уголовное дело по факту авиакатастрофы в Татарстане передадут в центральный аппарат СК РФ

Центральный аппарат СКР займётся расследованием дела о падении самолёта L-410 в Татарстане

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту катастрофы с самолётом L-410 в Татарстане в центральный аппарат ведомства. Сделано это будет «в целях всестороннего и объективного расследования», сообщили вечером, 10 октября, в СКР.

Напомним, ранее стало известно, что в результате падения самолёта L-410 неподалёку от города Мензелинска в Татарстане погибли 16 человек. Ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести. 384-й военный следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Фонтанка» писала, что в числе погибших есть петербуржец.

Следственный комитет РФ показал видео с места авиакатастрофы.

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Комментарии (4)

261847251
Деньги - в Москву.
Специалистов - в Москву.
Теперь вот уголовные дела - в Москву.

Может вообще всей России в Москву переехать?
Аппаратчик мокрой классификации
Ну сейчас Александр Борисович разберется как попало, накажет невиновных и наградит непричастных..
266081655
Мы ведем войну уже семьдесят лет,
Нас учили, что жизнь – это бой,
Но по новым данным разведки.
Мы воевали сами с собой
(С)
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