МИД: США исключили нескольких россиян из санкционных списков в обмен на визит Нуланд

Власти США исключили нескольких россиян из санкционного списка в обмен на согласие на визит в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» 10 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Это (визит. — Прим. ред.) было их желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников, в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решён на паритетных началах», — отметила Захарова.

