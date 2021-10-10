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МИД: США исключили нескольких россиян из санкционных списков в обмен на визит Нуланд

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Власти США исключили нескольких россиян из санкционного списка в обмен на согласие на визит в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» 10 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это (визит. — Прим. ред.) было их желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников, в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решён на паритетных началах», — отметила Захарова.

При этом представитель российского МИДа не уточнила, кто именно из россиян исключён из санкционного списка США.

Планируется, что встреча Виктории Нуланд с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым состоится 11–13 октября.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Россия никогда не будет просить США об отмене санкций.

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Комментарии (9)

07A
Америка,как всегда, сладострастно прогнулась перед Россией!
Редиска Здесь
Действительно неважно, кого именно из друзей сами-знаете-кого исключили из санкционного списка.
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Кто то из патриотов жутко по семье и своей недвижимости в штатах соскучился очень, пришлось МИДу подсуетиться.
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