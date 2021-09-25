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Лавров: Россия никогда не будет просить США об отмене санкций

Россия никогда не будет просить США отменить санкции. Об этом 25 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.

«Это американские манеры, мы к ним привыкли. Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит, и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься», – сказал министр (цитата по РИА Новости).

При этом глава МИД РФ считает необходимым снять ограничения на контакты по линии военных России и США, наложенные конгрессом. По его словам, это поможет в решении конфликта в Сирии и в развитии диалога по проблемам вооружений.

Также Лавров ответил на вопрос о малазийском Boeing, который был сбит над территорией Украины летом 2014 года. По словам главы МИД РФ, Москва предоставила все необходимые данные с радаров, тогда как Украина не делает этого. «Якобы они у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять переговоры диспетчера», – добавил министр.

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Комментарии (9)

Igor_VS
Заглядывать за свой пенсионный период дожития - это очень смело. Особенно использовать слово - НИКОГДА.
Теодор
Все верно, санкции это акт дипломатического терроризма. а с террористами переговоры вести не только бессмысленно, но и чревато - не то террористы решат что их преступления приносят результаты.
piterez
Болтун он и есть болтун, просить не будет, а упрашивать станет....
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