Лавров: Россия никогда не будет просить США об отмене санкций

Россия никогда не будет просить США отменить санкции. Об этом 25 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.
«Это американские манеры, мы к ним привыкли. Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит, и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься», – сказал министр (цитата по РИА Новости).
При этом глава МИД РФ считает необходимым снять ограничения на контакты по линии военных России и США, наложенные конгрессом. По его словам, это поможет в решении конфликта в Сирии и в развитии диалога по проблемам вооружений.
Также Лавров ответил на вопрос о малазийском Boeing, который был сбит над территорией Украины летом 2014 года. По словам главы МИД РФ, Москва предоставила все необходимые данные с радаров, тогда как Украина не делает этого. «Якобы они у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять переговоры диспетчера», – добавил министр.