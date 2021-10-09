Президент США Байден поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

Президент США Джо Байден поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Ресса с присуждением Нобелевской премии мира. Об этом сообщается в письме, опубликованном 8 октября на сайте Белого дома.



«Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам. Они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности. Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию», — говорится в сообщении.

