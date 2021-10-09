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Президент США Байден поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

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Президент США Джо Байден поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Ресса с присуждением Нобелевской премии мира. Об этом сообщается в письме, опубликованном 8 октября на сайте Белого дома.

«Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам. Они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности. Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию», — говорится в сообщении.

Байден отметил, что Ресса и Муратов «сталкиваются с постоянными угрозами, преследованиями и запугиванием», а в случае с главредом «Новой» — даже с гибелью коллег за свою «приверженность принципам свободной прессы».

8 октября главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов был удостоен Нобелевской премии мира «за усилия по защите свободы слова, которая является условием демократии и прочного мира». Он сообщил, что часть премии (около 1,14 млн долларов) переведёт в фонд помощи детям со СМА «Круг добра». В Кремле главреда «Новой» назвали талантливым и смелым человеком.

О том, кто такой Дмитрий Муратов и как в России отреагировали на вручение ему Нобелевской премии, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Mazzzz
В это сложно поверить , но это факт! Муратов , один из немногих настоящих людей в журналистике . Ну и конечно , это премия не только Муратова , но и Политковской тоже .
Виктор Рыбаков
Полку иноагентов прибыло.....Поделится Муратов с узником в трусах с гульфиком,на чьём горбу вьехал в историю?
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