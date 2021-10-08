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Участников избиения в московском метро обвинили в нападении на полицейского. Они использовали канцелярский нож

Следователи предъявили обвинение участникам избиения пассажира московского метро

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Подозреваемым в избиении в московском метро предъявлено обвинение. Помимо покушения на убийство, им вменяют угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Об этом 8 октября сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков не только избили мужчину, заступившегося за девушку, но и пытались отбиваться от задерживавших их полицейских.

«После совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции. При этом один из них пытался лезвием канцелярского ножа причинить телесные повреждения правоохранителям, а другой, распылил в их сторону содержимое перцового баллончика», — говорится в сообщении СК.

4 октября в одном из вагонов на Арбатско-Покровской линии московского метро трое уроженцев Дагестана избили пассажира. По словам пострадавшего, ссора вспыхнула после того, как одна из пассажирок сделала компании замечание из-за вызывающего поведения. Приятели отреагировали на это оскорблениями. Молодой человек заступился за нее, за что его побили.

Видеозапись драки появилась в социальных сетях. Уже лежащего мужчину били ногами, на полу была заметна кровь. Когда поезд прибыл на станцию, злоумышленники скрылись. 6 октября появилась информация о том, что вероятных преступников нашли и задержали. Все трое будут находиться в СИЗО до 5 декабря.

Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по третьей части 30 статьи и второй части 105 статьи УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Помимо этого, он попросил подготовить документы для награждения избитого Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага».

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Кыньжал превращается, превращается кыньжал...
266081655
Москва.... Столица...... 2021 год..... Трое неандертальцев терроризируют пассажиров метро...... Как всегда, народ и партия власти - едины.....
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