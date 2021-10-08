Участников избиения в московском метро обвинили в нападении на полицейского. Они использовали канцелярский нож

Подозреваемым в избиении в московском метро предъявлено обвинение. Помимо покушения на убийство, им вменяют угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Об этом 8 октября сообщили в Следственном комитете.



По версии следствия, Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков не только избили мужчину, заступившегося за девушку, но и пытались отбиваться от задерживавших их полицейских.



«После совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции. При этом один из них пытался лезвием канцелярского ножа причинить телесные повреждения правоохранителям, а другой, распылил в их сторону содержимое перцового баллончика», — говорится в сообщении СК.

