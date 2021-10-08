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«Иудины сребреники за пропаганду и ложь». В Чечне отреагировали на присуждение Нобелевской премии Дмитрию Муратову

В Чечне осудили присуждение Нобелевской премии главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову

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Власти Чечни прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и удивились, что ее лауреатом не стал Рамзан Кадыров.

«Главный редактор «Новой газеты» Д. Муратов, оказывается, получил Нобелевскую премию мира за «отстаивание свободы слова». Ничего странного в том, что этот персонаж получил свои «иудины сребреники» за антироссийскую пропаганду и за подлую ложь о нашем народе, я не вижу. Все вполне логично. Все в духе нынешнего времени, которое, как вы видите, продолжает шокировать нас своими уродливыми гримасами», – заявил вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров на своей странице в Instagram.

Он посетовал, что раньше нобелевскими лауреатами становились гениальные ученые, а сейчас премию получают «за предательство, демагогию и просто откровенную клевету».

Умаров считает, что Нобелевскую премию мира должен получить глава республики Рамзан Кадыров за «победу над терроризмом и экстремизмом и феноменальное строительство Грозного».

8 октября главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов был удостоен Нобелевской премии мира «за усилия по защите свободы слова, которая является условием демократии и прочного мира». Он сообщил, что часть премии (около 1,14 млн долларов) переведёт в фонд помощи детям со СМА «Круг добра». О том, кто такой Дмитрий Муратов и как в России отреагировали на вручение ему Нобелевской премии, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

nuga
Если Муратова поздравил оживший предатель Горбачев,то все ясно.Два сапога пара.Американцы награждают таких.Нобелевка давно проамериканская.Новая газета -агент влияния Запада..
lenaF
При чем тут гениальные ученые вообще? Гениальные ученые получают нобелевские премии за научные достижения, а не нобелевские премии мира. Уровень образованности депутатов — это просто испанский стыд.
***_555
Знатно бомбит путриотиков и пропагандушек.
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