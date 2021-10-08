Власти Чечни прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и удивились, что ее лауреатом не стал Рамзан Кадыров.



«Главный редактор «Новой газеты» Д. Муратов, оказывается, получил Нобелевскую премию мира за «отстаивание свободы слова». Ничего странного в том, что этот персонаж получил свои «иудины сребреники» за антироссийскую пропаганду и за подлую ложь о нашем народе, я не вижу. Все вполне логично. Все в духе нынешнего времени, которое, как вы видите, продолжает шокировать нас своими уродливыми гримасами», – заявил вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров на своей странице в Instagram.

