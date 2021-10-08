Суд оштрафовал кандидата-инвалида за неподчинение полиции

Юрист Сергей Генкин, который в суде защищал Сорокина, рассказал редакции, что решение будет обжаловано. Он подтвердил, что по закону привлекать к административной ответственности кандидата в Госдуму (этот статус подзащитного остается актуальным до 10 октября) можно только с санкции генпрокурора. Кроме того, в отношении инвалида нельзя применять наказание в виде административного ареста. Статья 19.3 КоАП РФ, по которой в отношении Сорокина составили протокол, согласно закону, может повлечь для виновного как наказание рублем, так и арест или обязательные работы.



По словам Генкина, его подзащитному 8 октября было назначено явиться в отдел полиции к 10 часам утра. Однако за несколько часов до этого стало известно, что инвалида около дома задержала полиция, его доставили в 75-й отдел и затем отвезли в суд.



«Меня не допустили в полиции до ознакомления с материалами. Его (Сорокина. — Прим. ред.) повезли в Невский районный суд, я следовал за автомобилем, в котором его повезли», — добавил Генкин.



Во время выборов в ночь с 18 на 19 сентября на избирательном участке № 1459 на улице Дыбенко Сорокин заявил о пропаже 200–300 бюллетеней и отказался покидать участок до прояснения ситуации. Полиция применила к нему силу, этот момент попал на видео.



Позднее в Горизбиркоме ситуацию расценили как попытку вызвать «хайп» и заявили, что информация о пропавших бюллетенях не подтвердилась.

