Песков рассказал, как прошёл день рождения Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как отметил день своего рождения глава государства. В пятницу, 8 октября, его в своём Telegram-канале цитируют журналисты кремлёвского пула.



«Во многом с телефонной трубкой в руке и за обсуждением очень важных субстанций, двусторонних отношений и региональных проблем. Конечно, и поздравления там были, но большая часть времени всё-таки была потрачена на рабочие вопросы. В рабочем режиме прошло и совещание Совбеза, хотя и там звучали поздравления в адрес президента, что вполне естественно. Вечер — личное пространство президента, конечно же, его поздравляли родные и близкие», — заявил Песков.

