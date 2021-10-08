FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +10
72.29р83.61р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Песков рассказал, как прошёл день рождения Путина

В Кремле заявили, что Путин в день рождения решал рабочие вопросы

1
Печать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как отметил день своего рождения глава государства. В пятницу, 8 октября, его в своём Telegram-канале цитируют журналисты кремлёвского пула.

«Во многом с телефонной трубкой в руке и за обсуждением очень важных субстанций, двусторонних отношений и региональных проблем. Конечно, и поздравления там были, но большая часть времени всё-таки была потрачена на рабочие вопросы. В рабочем режиме прошло и совещание Совбеза, хотя и там звучали поздравления в адрес президента, что вполне естественно. Вечер — личное пространство президента, конечно же, его поздравляли родные и близкие», — заявил Песков.

«Фонтанка» писала, что накануне, 7 октября, Владимиру Путину исполнилось 69 лет. В Кремле заявили, что «проставляться» по этому поводу не будут.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

houspi
Важные субчики обсудили важные субстанции.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний