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Песков: в Кремле не привыкли «проставляться» в день рождения Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет традиции «проставляться» в день рождения Владимира Путина. Праздник редко становится причиной освобождения от рабочих мероприятий, отметил он.

«Президент редко освобождает день от рабочих мероприятий, а в администрации тем более это рабочий день», — цитирует Пескова 7 октября ТАСС.

7 октября 2021 года президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет. В прошлом году он провел в первой половине праздничного дня более десятка международных телефонных разговоров, а также занимался вопросами политики внутри страны. Кроме того, он принимал поздравления от руководителей других государств.

«Фонтанка» писала, что сегодня Путин намерен заниматься работой, вечером он соберется в кругу родных и близких. По словам Пескова, «так бывает чаще всего».

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Комментарии (4)

VOROBEJ
С Днем Рождения,ПРЕЗИДЕНТ!
somn
Не по-русски это. Сам можешь работать, а проставиться - обязан!
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