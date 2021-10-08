Назван город в Италии, где пройдет «Евровидение» в 2022 году

Италия определилась с городом проведения международного конкурса песни «Евровидение» в 2022 году. Им стал Турин. Об этом сообщает 8 октября издание Ansa, уточняя, что официальное объявление последует в ближайшие часы, но информации уже можно доверять, поскольку иных столь серьезных претендентов, по мнению издания, и нет.



Среди других городов, которые претендовали на проведение конкурса, — Милан, Болонья, Римини и Пезаро. Называя преимущества Турина на презентации, мэр города упомянул наличие площадок подходящей вместимости, расположенных в сердце города и легко доступных, а также возможность города принять и поселить большое число гостей. Также у Турина — большой опыт проведения крупных международных событий, например, в 2006 году он был столицей зимних Олимпийских игр, а в ноябре там пройдет финал теннисного турнира ATP. Также город стал хабом для одного из крупнейших международных лоукостеров Ryanair, и поэтому туда легко добраться.