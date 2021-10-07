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Бастрыкин поручил наградить девушку, которая вызвала полицию, когда трое избивали мужчину в московском метро

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения девушки, которая нажала тревожную кнопку, увидев избиение мужчины в московском метро. Ей вручат медаль «За содействие», сообщает 7 октября пресс-служба ведомства.

«Невзирая на то, что она могла пострадать сама от рук агрессивной компании, она бросилась вслед за ними из вагона и указала на злоумышленников сотрудникам правоохранительных органов. Ее действия позволили правоохранителям задержать соучастников по горячим следам. Самоотверженный поступок женщины, которая, рискуя собой, выполнила свой гражданский долг, не позволив сбежать подозреваемым, не остался без внимания руководства Следственного комитета», — говорится в сообщении СК.

Ранее Бастрыкин поручил наградить медалью «Доблесть и отвага» самого пострадавшего — Романа Ковалева. 4 октября он заступился за девушку в поезде московского метро, за что был жестоко избит выходцами с Кавказа.

Троих предполагаемых нарушителей арестовали, вину признал только один, но все они останутся в СИЗО до 5 декабря. Избиение решено переквалифицировать с «хулиганства» на «покушение на убийство».

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов осудил поступок молодых людей, заявив, что он позорит как их имена, так и имена их семей.

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Комментарии (21)

pride
Условным сроком может наградить тов. Бастрыкин.
266093605
А этого Бастрыкина погоны как у маршала СССР , тоже отбивался , вместе с вульф , от посягнувших на родину злодеев . Деваху с парнем решил наградить ( не обижайтесь ребята ) , других негодяев в стране нет ?
мухомор
а дежурного наградили, который вместо "когда убьют тогда и приходите", внезапно вызвал наряд?
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