Постпред: Россия предоставила в ОЗХО ответ на запрос 45 стран по ситуации с Алексеем Навальным

Россия предоставила ответ на запрос группы государств-участников Организации по запрещению химического оружия по поводу ситуации с Алексеем Навальным. РФ инициировала встречный запрос и адресовала его Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату организации.
«Сегодня РФ раньше срока, фактически за два дня, предоставила достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ на запрос группы 45 стран», — сообщает ТАСС 7 октября, ссылаясь на постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина.
Представитель России при организации добавил, что на данный момент в РФ ждут исчерпывающих ответов на свои вопросы.
«Те вопросы, которые мы задавали раньше, до сих пор сохранили свою актуальность. Но, кроме того, появились и новые вопросы в связи с новыми обстоятельствами в ситуации вокруг Навального», — сказал Шульгин.
5 октября 45 стран-членов ОЗХО направили России обращение с призывом в течение 10 дней ответить на несколько вопросов, касающихся отравления Алексея Навального.
20 августа 2020 года оппозиционер потерял сознание на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в больницу и поместили в реанимацию. Позже Навального перевезли в Германию, где он проходил лечение. Немецкие врачи утверждали, что он был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». После возвращения в Россию Навальный был задержан. 2 февраля суд заменил его условный срок на реальный по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года.