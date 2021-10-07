Постпред: Россия предоставила в ОЗХО ответ на запрос 45 стран по ситуации с Алексеем Навальным

Россия предоставила ответ на запрос группы государств-участников Организации по запрещению химического оружия по поводу ситуации с Алексеем Навальным. РФ инициировала встречный запрос и адресовала его Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату организации.



«Сегодня РФ раньше срока, фактически за два дня, предоставила достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ на запрос группы 45 стран», — сообщает ТАСС 7 октября, ссылаясь на постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина.



Представитель России при организации добавил, что на данный момент в РФ ждут исчерпывающих ответов на свои вопросы.

