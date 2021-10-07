«В связи с примирением сторон». В Ярославле отпустили санитаров, избивших женщину в лифте

В Ярославле бывшие санитары, которые избили женщину в лифте, не понесут наказания, суд прекратил уголовное дело. Об этом 7 октября сообщает портал 76.ru.



В пресс-службе судов уточнили, что дело прекращено «в связи с примирением сторон на основании заявления потерпевшей». Подсудимые не возражали. В силу постановление пока не вступило.



Инцидент произошел в конце августа. «Фонтанка» писала, что в одном из домов Ярославля камеры зафиксировали, как двое санитаров избивают в лифте связанную девушку. Один из медиков нанес несколько резких ударов в бок пациентке. От второго пострадавшая получила удар по голове. Сообщалось, что врачей вызвали родственники женщины, у которой случился приступ. Соседи рассказали, что раньше не замечали за ней ничего странного.



На следующий день после публикации видео в соцсетях главврач психиатрической больницы заявил, что оба санитара уволены. В отношении них было возбуждено уголовное дело. Мужчин обещали наказать «по всей строгости».

