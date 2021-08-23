В Ярославле санитары психбольницы избили в лифте связанную пациентку. Виновных обещают наказать «по всей строгости»

Санитары психиатрической больницы в Ярославле избили в лифте связанную девушку. Они забирали ее из жилого дома, сообщает 23 августа 76.ru.
На видео, которое разлетелось по соцсетям, видно, как двое мужчин затаскивают в лифт девушку в халате. Как только двери закрываются, один из медиков наносит несколько резких ударов в бок пациентке, руки которой связаны. От второго пострадавшая получает удар по голове. Когда ее выволакивают из лифта, в течение какого-то времени из-за дверей слышатся женские крики и плач.
«Департамент здравоохранения проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях видео, на котором специализированная психиатрическая бригада применяет физическую силу к пациентке. Проверяются все обстоятельства, у сотрудников взяты объяснительные. После выяснения деталей они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством Российской Федерации», — рассказали 76.ru в местном депздраве.