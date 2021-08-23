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В Ярославле санитары психбольницы избили в лифте связанную пациентку. Виновных обещают наказать «по всей строгости»

В Ярославле санитары психбольницы избили связанную пациентку в лифте

Санитары психиатрической больницы в Ярославле избили в лифте связанную девушку. Они забирали ее из жилого дома, сообщает 23 августа 76.ru.

На видео, которое разлетелось по соцсетям, видно, как двое мужчин затаскивают в лифт девушку в халате. Как только двери закрываются, один из медиков наносит несколько резких ударов в бок пациентке, руки которой связаны. От второго пострадавшая получает удар по голове. Когда ее выволакивают из лифта, в течение какого-то времени из-за дверей слышатся женские крики и плач.

«Департамент здравоохранения проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях видео, на котором специализированная психиатрическая бригада применяет физическую силу к пациентке. Проверяются все обстоятельства, у сотрудников взяты объяснительные. После выяснения деталей они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством Российской Федерации», — рассказали 76.ru в местном депздраве.

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Комментарии (6)

Laska77
жуткое видео, как они ей руки не вырвали, когда выкручивали?! еще бы она не орала. Вдвоем бугаи били молодую женщину, вывернув руки, жесть! Вначале видео на полу несколько пятнышек, а в конце уже темные пятна добавились, видимо нос сломали или разбили. А что творят когда нет камер? и ведь не доказать было бы.
Pilat
Как обычно история вырванная из контекста.
Наверняка было за что ей вломить.
скорее всего она на кухне, писала листовки в поддержку незалежной.
Т.е. совершенно опасная сумасшедшая..
Я бы тоже не сдержался.
Савва Морозов
спасибо вам, санитары и пьяная медсестра.
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