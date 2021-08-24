Избившие пациентку санитары ярославской психбольницы стали фигурантами уголовного дела

Как сообщили в ведомстве 24 августа, агрессивным сотрудникам вменили первую часть статьи 115 УК. Верхняя планка наказания, предусмотренного за лёгкий вред с краткосрочным расстройством здоровья — четыре месяца ареста. Санитары, в должностных инструкциях которых прописаны гуманность и вежливость даже при применении физического воздействия, уволены .

Следственный комитет Ярославской области возбудил уголовное дело после госпитализации в местную психиатрическую больницу женщины. Сопровождение в клинику серией ударов квалифицировали как лёгкий вред здоровью.

По факту случившегося также возбудили дело по статье о незаконной госпитализации (128 УК РФ). Оно скорее формальное, чтобы истребовать различные документы, в том числе медицинские, уточнила РИА Новости официальный представитель СУСК России по региону Ольга Варнакова.

Видеозапись жёсткой госпитализации появилась в Сети накануне. На кадрах двое санитаров заводят в лифт многоквартирного дома сопротивляющуюся женщину со связанными руками. Она пытается вырваться, отталкивается от стен ногами. Чтобы утихомирить пациентку один из санитаров наносит ей серию ударов в бок, второй добавляет ребром ладони по голове. Женщина оседает, после её бьют ещё несколько раз.

Местный портал 76.RU пишет, что медиков вызвали родственники местной жительницы, у которой случился приступ. Соседи называют её абсолютно адекватной.