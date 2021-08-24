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Санитаров ярославской психбольницы уволили за избиение пациентки в лифте

В Ярославле уволили санитаров психиатрической больницы, которые избили пациентку в лифте многоквартирного дома. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба департамента здравоохранения правительства региона.

«В должностных инструкциях совершенно четко прописано, как они должны вести себя с пациентами, что им можно, что нельзя. Работа очень непростая, но это не подразумевает не то, что жестокость, сотрудники всегда должны быть гуманны, вежливы и корректны даже при применении физических мер. Законодательством предусмотрены меры физического стеснения пациента. Естественно, все должно быть в щадящей форме без нанесения каких-либо повреждений», — заявил главврач областной психиатрической больницы Александр Петров.

По факту инцидента проверку начали прокуратура и Следственный комитет. Также в медучреждении проведена внутренняя проверка.

Накануне в Cети появилась информация, что в Ярославле двое санитаров избили в лифте связанную девушку. Один из медиков нанес несколько резких ударов в бок пациентке. От второго пострадавшая получила удар по голове.

По данным местного портала 76.RU, врачей вызвали родственники женщины, у которой случился приступ. Соседи рассказали, что раньше не замечали за ней ничего странного.

«Мы с этой девушкой пересекались несколько раз. Она здоровая, адекватная. Пьяной вообще ни разу ее не видела. Я потом пересматривала видео часа два. Она же на них не бросалась, не кидалась. Просто стояла разговаривала. А они вот так с ней. Она там маму убеждала, что ее били, но та ей, наверное, не поверила. Это же так жестоко!» — приводит издание слова соседки.

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Комментарии (6)

261224401
Привлечь к уголовной ответственности.
266081655
На их место придут другие.....
Daster
Надо привлечь к уголовной ответственности, что бы не могли впредь работать с людьми больше не работали
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