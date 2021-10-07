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СК просит отправить бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову в изолятор

Следствие попросило суд арестовать экс-замминистра просвещения Марину Ракову

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В тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения, для уже бывшего вице-президента Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марины Раковой.

Как сообщают РИА «Новости» 7 октября, следствие просит суд заключить под стражу Ракову, которая обвиняется в мошенничестве в особе крупном размере.

Марину Ракову задержали накануне, когда она сама явилась в ГСУ МВД столицы, которое ранее объявило её в розыск.

Бывшего вице-президента Сбербанка и экс-замминистра просвещения стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году, когда, по версии следствия она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего».

1 октября её вызвали на допрос, но Ракова пропала, и были даже предположения, что она уехала на Украину. 4 октября Сбербанк уволил её с поста вице-президента.

Свою вину Марина Ракова не признает.

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Комментарии (1)

Pilat
Т.е. Герман наш значит Греф ни за что не отвечает и ничего не контролирует?
Как Чубайс, когда отвечал сначала за энергетику, потом за нано технологии..
Как хорошо эти младореформаторы устроились по жизни.
Учитесь лохи либеральные, как нужно жить.
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