СК просит отправить бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову в изолятор

В тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения, для уже бывшего вице-президента Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марины Раковой.
Как сообщают РИА «Новости» 7 октября, следствие просит суд заключить под стражу Ракову, которая обвиняется в мошенничестве в особе крупном размере.
Марину Ракову задержали накануне, когда она сама явилась в ГСУ МВД столицы, которое ранее объявило её в розыск.
Бывшего вице-президента Сбербанка и экс-замминистра просвещения стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году, когда, по версии следствия она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего».
1 октября её вызвали на допрос, но Ракова пропала, и были даже предположения, что она уехала на Украину. 4 октября Сбербанк уволил её с поста вице-президента.
Свою вину Марина Ракова не признает.