СК просит отправить бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову в изолятор

В тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения, для уже бывшего вице-президента Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марины Раковой.



Как сообщают РИА «Новости» 7 октября, следствие просит суд заключить под стражу Ракову, которая обвиняется в мошенничестве в особе крупном размере.



Марину Ракову задержали накануне, когда она сама явилась в ГСУ МВД столицы, которое ранее объявило её в розыск.



Бывшего вице-президента Сбербанка и экс-замминистра просвещения стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году, когда, по версии следствия она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего».

