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«Позорят свои семьи». Власти Дагестана осудили земляков, избивших мужчину в метро Москвы

Власти Дагестана осудили земляков, которые избили мужчину в вагоне московского метро

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Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что дагестанцы, избившие пассажира в вагоне московского метро, дискредитируют молодежь республики. По его словам, низкий поступок позорит как их имена, так и имена их семей.

«Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан осуждает такое не достойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей. Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодежь, позорят свое имя и свои семьи», — процитировало РИА Новости Муслимова 7 октября.

По словам министра, инцидент вызывает негодование и неприятие в дагестанском обществе, так как неприемлем для большинства жителей республики, представляющих собой здоровое общество.

«Неправильно говорить о том, что преступление совершил человек такой-то национальности из такого-то региона. Любой человек, совершивший противоправное действие, — это преступник, а преступник не имеет национальности. Это нужно и важно знать и соблюдать... Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте и в соответствии с действующим законодательством примут все меры в отношении виновных, а пострадавшему желаем скорейшего выздоровления», — заключил Муслимов.

«Фонтанка» писала, что 4 октября в одном из вагонов на Арбатско-Покровской линии московского метро трое уроженцев Дагестана избили мужчину. По словам пострадавшего, конфликт вспыхнул после того, как одна из пассажирок сделала компании замечание из-за вызывающего поведения. Приятели начали оскорблять пассажирку. Молодой человек заступился за нее, за что агрессоры его побили.

Видеозапись жестокого избиения появилась в социальных сетях. Уже лежащего мужчину били ногами, на полу виднелась кровь. Когда поезд прибыл на станцию, злоумышленники скрылись. 6 октября стало известно, что предполагаемых преступников нашли и задержали. Все трое останутся в СИЗО до 5 декабря.

Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по третьей части 30 статьи и второй части 105 статьи УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Кроме того, он поручил подготовить документы для награждения избитого Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага».

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Комментарии (21)

Wert
Они все смелые втроём на одного кидаться. Либо запретить им бродить по трое, либо сразу одного вырубать. Ладонью в нос и подбородок, что бы кровянки побольше, тогда оставшиеся визжат: " не бей, брат". И сбегают прихватив своего ослоеба. Проверено. Их на первом дыхании надо прибивать.
Certain_Friend
"не достойное" я бы написал слитно....
dragvs
Самого ярого мамкиного борцуна сажайте лет на 8 хотя бы показательно. Все равно через 3 года по УДО выйдет.
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