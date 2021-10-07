«Позорят свои семьи». Власти Дагестана осудили земляков, избивших мужчину в метро Москвы

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что дагестанцы, избившие пассажира в вагоне московского метро, дискредитируют молодежь республики. По его словам, низкий поступок позорит как их имена, так и имена их семей.

«Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан осуждает такое не достойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей. Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодежь, позорят свое имя и свои семьи», — процитировало РИА Новости Муслимова 7 октября.



По словам министра, инцидент вызывает негодование и неприятие в дагестанском обществе, так как неприемлем для большинства жителей республики, представляющих собой здоровое общество.

«Неправильно говорить о том, что преступление совершил человек такой-то национальности из такого-то региона. Любой человек, совершивший противоправное действие, — это преступник, а преступник не имеет национальности. Это нужно и важно знать и соблюдать... Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте и в соответствии с действующим законодательством примут все меры в отношении виновных, а пострадавшему желаем скорейшего выздоровления», — заключил Муслимов.

«Фонтанка» писала, что 4 октября в одном из вагонов на Арбатско-Покровской линии московского метро трое уроженцев Дагестана избили мужчину. По словам пострадавшего, конфликт вспыхнул после того, как одна из пассажирок сделала компании замечание из-за вызывающего поведения. Приятели начали оскорблять пассажирку. Молодой человек заступился за нее, за что агрессоры его побили.

