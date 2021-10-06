«Вас предупреждали!» В Белоруссии арестовали 136 человек, которые «сделали хайп» на деле о гибели сотрудника КГБ

В Белоруссии арестовали 136 человек, комментировавших недавнюю гибель сотрудника КГБ. Как сообщает 6 октября Следственный комитет страны, они публиковали «циничные видеоролики и комментарии» и разжигали травлю, пользуясь анонимностью и безнаказанностью.



«Большинство граждан выражали свои соболезнования и сопереживали вместе с семьей и сослуживцами погибшего. Однако нашлись и те, для кого беда стала поводом для "хайпа"», — пишут в СК.



В ведомстве отметили, что правоохранительные органы предупреждали комментаторов об ответственности, но некоторых это не остановило. В отношении их возбудили уголовное дело по статье 130 (возбуждение социальной розни) и 369 (оскорбление представителя власти) УК Белоруссии.

