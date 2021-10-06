«Вас предупреждали!» В Белоруссии арестовали 136 человек, которые «сделали хайп» на деле о гибели сотрудника КГБ

В Белоруссии арестовали 136 человек, комментировавших недавнюю гибель сотрудника КГБ. Как сообщает 6 октября Следственный комитет страны, они публиковали «циничные видеоролики и комментарии» и разжигали травлю, пользуясь анонимностью и безнаказанностью.
«Большинство граждан выражали свои соболезнования и сопереживали вместе с семьей и сослуживцами погибшего. Однако нашлись и те, для кого беда стала поводом для "хайпа"», — пишут в СК.
В ведомстве отметили, что правоохранительные органы предупреждали комментаторов об ответственности, но некоторых это не остановило. В отношении их возбудили уголовное дело по статье 130 (возбуждение социальной розни) и 369 (оскорбление представителя власти) УК Белоруссии.
Дело продолжают расследовать, других комментаторов все еще ищут. О задержаниях по делу стало известно еще 30 сентября.
О гибели сотрудника КГБ Белоруссии стало известно 28 сентября. 31-летний айтишник, сотрудник американской компании EPAM Systems Андрей З., когда представители КГБ пришли к нему с обыском, заблокировал дверь и выходить отказался. Когда дверь взломали, он открыл огонь и смертельно ранил одного из силовиков. Тот скончался в больнице. Ответным огнем стрелка убили на месте. Супруга мужчины, которая снимала происходящее на камеру, была задержана и помещена в изолятор на Окрестина.