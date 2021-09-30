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Правозащитники: В Белоруссии задержали около 50 человек за комментарии о гибели сотрудника КГБ

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В Белоруссии силовики задерживают людей за комментарии о гибели сотрудника КГБ, которого застрелил айтишник. Об этом 30 сентября сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным центра, задержания проходили 29 — 30 сентября. В СИЗО на Окрестина находятся около 50 человек, известны имена 35 задержанных. Им вменяют оскорбление представителя власти и возбуждение социальной розни.

О гибели сотрудника КГБ Белоруссии стало известно 28 сентября. 31-летний айтишник, сотрудник американской компании EPAM Systems Андрей З., когда представители КГБ пришли к нему с обыском, заблокировал дверь и выходить отказался. Когда дверь взломали, он открыл огонь и смертельно ранил одного из силовиков. Тот скончался в больнице. Ответным огнем стрелка убили на месте. Супруга мужчины, которая снимала происходящее на камеру, была задержана и помещена в изолятор на Окрестина.

В СК республики заявили, что сотрудники органов госбезопасности отрабатывали адреса, по которым «могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

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Комментарии (8)

Владислав М
Похоже, что скоро и у нас такое будет! Северная Корея покажется оплотом демократии.
alexadmin
Я сегодня вдруг вспомнил Балладу о табаке. "Когда стучит ногою в дверь чугунная беда" - один в один. Как мы дошли до жизни такой :(
atty
Тоталитарная папуасия она такая.
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