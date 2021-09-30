Правозащитники: В Белоруссии задержали около 50 человек за комментарии о гибели сотрудника КГБ

В Белоруссии силовики задерживают людей за комментарии о гибели сотрудника КГБ, которого застрелил айтишник. Об этом 30 сентября сообщает правозащитный центр «Весна».



По данным центра, задержания проходили 29 — 30 сентября. В СИЗО на Окрестина находятся около 50 человек, известны имена 35 задержанных. Им вменяют оскорбление представителя власти и возбуждение социальной розни.

О гибели сотрудника КГБ Белоруссии стало известно 28 сентября. 31-летний айтишник, сотрудник американской компании EPAM Systems Андрей З., когда представители КГБ пришли к нему с обыском, заблокировал дверь и выходить отказался. Когда дверь взломали, он открыл огонь и смертельно ранил одного из силовиков. Тот скончался в больнице. Ответным огнем стрелка убили на месте. Супруга мужчины, которая снимала происходящее на камеру, была задержана и помещена в изолятор на Окрестина.

