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Вакцинированные стучат зубами: в Петербурге закрываются все шатры с уколами

Открытые в июле-августе шатры для вакцинации в парке 300-летия и у метро «Приморская» закрываются в октябре. Пациентам холодно.

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«Шатёр для вакцинации от коронавирусной инфекции у метро «Приморская» прекратил работу. В нём прошли вакцинацию более 1 000 человек. На следующей неделе остановит работу и шатёр в парке 300-летия Петербурга. Связано это с погодными условиями. Пациентам необходимо после вакцинации 30 минут побыть под наблюдением врачей. В шатрах таких условий нет», — сообщили в комитете по здравоохранению 5 октября.

В комздраве также добавили, что в Петербурге продолжают работать 174 пункта вакцинации на базе медицинских организаций в капитальных строениях.

Первый шатёр для вакцинации в Петербурге появился в парке 300-летия 27 июля. Быстровозводимая конструкция благодаря подрядчику рождалась в муках больше двух недель. Её пропускная способность заявлялась как 50 человек в день, но при возможности и до сотни. В некоторые дни петербуржцы создавали у шатра очереди.

Каким мог бы быть шатёр для вакцинации в Петербурге, если бы в Смольном опирались на опыт других стран, где они и больше и удобнее расположены — смотрите в нашем материале.

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Комментарии (10)

Cheta
А до 5 октября медики не знали, что любые медицинские манипуляции нужно проводить в соответствующих учреждениях. У нас вроде в городе нет военных действий, чтобы разворачивать шатры и палатки в полевых условиях
264527831
Да и вообще нужно ввести самовакцинацию: купил набор с инструкцией, зарегился онлайн, поднес штучку к месту и вуаля, желающие будут
Danik
Может все-таки поликлиники для этого подойдут?
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