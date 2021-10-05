Вакцинированные стучат зубами: в Петербурге закрываются все шатры с уколами

«Шатёр для вакцинации от коронавирусной инфекции у метро «Приморская» прекратил работу. В нём прошли вакцинацию более 1 000 человек. На следующей неделе остановит работу и шатёр в парке 300-летия Петербурга. Связано это с погодными условиями. Пациентам необходимо после вакцинации 30 минут побыть под наблюдением врачей. В шатрах таких условий нет», — сообщили в комитете по здравоохранению 5 октября.
В комздраве также добавили, что в Петербурге продолжают работать 174 пункта вакцинации на базе медицинских организаций в капитальных строениях.
Первый шатёр для вакцинации в Петербурге появился в парке 300-летия 27 июля. Быстровозводимая конструкция благодаря подрядчику рождалась в муках больше двух недель. Её пропускная способность заявлялась как 50 человек в день, но при возможности и до сотни. В некоторые дни петербуржцы создавали у шатра очереди.
Каким мог бы быть шатёр для вакцинации в Петербурге, если бы в Смольном опирались на опыт других стран, где они и больше и удобнее расположены — смотрите в нашем материале.