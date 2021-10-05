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Комику Мирзализаде отменили пожизненную «нежелательность» его пребывания в России

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Суд обязал МВД установить комику Идраку Мирзализаде «разумный срок» нежелательности его пребывания в России вместо пожизненного. Об этом 5 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

В начале сентября комик подал иск к российскому МВД, где просил отменить запрет на въезд в Россию. На время рассмотрения суд приостановил действие распоряжения министерства о «нежелательности» пребывания Мирзализаде в РФ, которое было принято в конце августа.

«Суд частично удовлетворил наш иск в части пожизненного срока, обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного», — сказал адвокат комика.

Административный арест на 10 суток комику Мирзализаде ранее назначили по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП) в его выступлении в мартовском выпуске YouTube-шоу «Разгоны». Комик рассказывал, какие приемы он использовал, чтобы убедить риелторов сдать квартиру именно ему. Согласно протоколу, претензии вызвали его слова о том, что «французы — великая нация, и могут позволить себе быть националистами», «а это какой-то русский Павел смотрит на меня с претензией». Известные комики России выступили в защиту своего коллеги.

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Комментарии (5)

266229702
Всех комикадзе - на исторические родины!
Аппаратчик мокрой классификации
Советником министра культурки сделают. В итоге.
266178768
Я тоже за 10-15 лет за оскорбление.

И плюс еще за дело на него в ФНС - он же в Мск на какие-то деньги жил - кто ему деньги мимо налогов давал? Вот пусть ФНС всю эту шайку-лейку треплющих языками за денежки в кармашек и проверят.
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