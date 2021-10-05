Комику Мирзализаде отменили пожизненную «нежелательность» его пребывания в России

Суд обязал МВД установить комику Идраку Мирзализаде «разумный срок» нежелательности его пребывания в России вместо пожизненного. Об этом 5 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.



В начале сентября комик подал иск к российскому МВД, где просил отменить запрет на въезд в Россию. На время рассмотрения суд приостановил действие распоряжения министерства о «нежелательности» пребывания Мирзализаде в РФ, которое было принято в конце августа.



«Суд частично удовлетворил наш иск в части пожизненного срока, обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного», — сказал адвокат комика.

