Колокольцев: Уровень коррупции в ГИБДД остается высоким

В ГИБДД коррупционные проявления и злоупотребления на службе остаются высокими. Об этом 4 октября заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.
«Несмотря на принимаемые меры, число коррупционных проявлений и иных злоупотреблений в службе остается достаточно высоким. Уже неоднократно озвучивал свою позицию и повторю еще раз: невзирая на неизбежные имиджевые потери для ведомства, работа по выявлению и привлечению к ответственности недобросовестных сотрудников будет продолжена», — сказал он.
Колокольцев отметил, что соблюдение дисциплины и законности среди личного состава является неотъемлемым условием эффективности решения поставленных задач. Глава МВД привел в пример события в Перми и Воронежской области, когда благодаря действиям сотрудников ГИБДД удалось задержать злоумышленников.
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