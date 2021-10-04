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Колокольцев: Уровень коррупции в ГИБДД остается высоким

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В ГИБДД коррупционные проявления и злоупотребления на службе остаются высокими. Об этом 4 октября заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.

«Несмотря на принимаемые меры, число коррупционных проявлений и иных злоупотреблений в службе остается достаточно высоким. Уже неоднократно озвучивал свою позицию и повторю еще раз: невзирая на неизбежные имиджевые потери для ведомства, работа по выявлению и привлечению к ответственности недобросовестных сотрудников будет продолжена», — сказал он.

Колокольцев отметил, что соблюдение дисциплины и законности среди личного состава является неотъемлемым условием эффективности решения поставленных задач. Глава МВД привел в пример события в Перми и Воронежской области, когда благодаря действиям сотрудников ГИБДД удалось задержать злоумышленников.

Также на заседании министр рассказал, сколько людей погибло и пострадало на дорогах России за последние 10 лет. Подробнее читайте здесь.

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Комментарии (4)

А13579
Если коррупция борется с коррупцией, то коррупция коррупцию обязательно победит.
ivan5_5e4d10fe646f6
Не мoжешь пoбoрoть - вoзrлавь
kusto
Это он на свой золотой унитаз посмотрел?
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