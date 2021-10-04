Колокольцев: Уровень коррупции в ГИБДД остается высоким

В ГИБДД коррупционные проявления и злоупотребления на службе остаются высокими. Об этом 4 октября заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.



«Несмотря на принимаемые меры, число коррупционных проявлений и иных злоупотреблений в службе остается достаточно высоким. Уже неоднократно озвучивал свою позицию и повторю еще раз: невзирая на неизбежные имиджевые потери для ведомства, работа по выявлению и привлечению к ответственности недобросовестных сотрудников будет продолжена», — сказал он.

